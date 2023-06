Onde está Wilson? Cachorro herói que ajudou a encontrar crianças na Colômbia segue desaparecido

O cachorro Wilson, um pastor belga de 6 anos que participava das buscas pelas crianças desaparecidas após a queda de um avião na Colômbia há 40 dias, continua desaparecido.

O animal ajudou a localizar o avião e os corpos dos três adultos que morreram. Os membros das forças especiais mantiveram a esperança de que Wilson estivesse com as crianças perdidas na selva. Quatro dos dez cães que participaram do resgate foram perdidos.

Na sexta, 9, as quatro crianças foram encontradas com vida. Eles pertencem à etnia indígena uitoto e têm 13, nove e quatro anos, além de um bebê de 11 meses, que completou um ano durante o período na selva.

Wilson, o pastor belga do Exército da Colômbia que ajudou no resgate das crianças perdidas na selva após queda de avião, está desaparecido Foto: Exército da Colômbia/viaTwitter/Reprodução

Segundo o jornal El Tiempo, o Exército colombiano informou que pegadas do animal foram encontradas junto com marcas que poderiam ser das crianças. Mas, no momento do resgate, o cachorro não estava com elas.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse neste sábado, 10, que não há novas informações a respeito de Wilson, e o mistério sobre seu paradeiro virou assunto nas redes sociais.

Segundo o jornal colombiano Cambio, Wilson foi solto na quarta-feira da semana passada em uma área para tentar encontrar as crianças e, até o momento, não havia regressado, apesar do seu treinamento.

Continua após a publicidade

O pastor belga Wilson, do Exército da Colômbia, um dos dez cães que participaram do resgate das crianças, se perdeu na selva colombiana Foto: Exército da Colômbia/via Twitter/Reprodução

No dia 1º de maio, o avião que fazia uma rota entre Guaviare e Caquetá caiu no meio da selva. As operações de busca foram imediatamente acionadas, 15 dias depois a aeronave foi encontrada.

A descoberta com três ocupantes mortos foi feita por Wilson, um cão belga Malinois das forças especiais. Wilson havia recebido um boné de piloto e, graças à sua agilidade e nariz afilado, conseguiu encontrar os restos da aeronave.

Uma criança sobrevivente de um avião Cessna 206 que caiu na selva densa é carregada em uma maca após chegar de San Jose del Guaviare, na base aérea militar CATAM, em Bogotá, na Colômbia, neste sábado,10. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

No entanto, a descoberta de Wilson levantou novas questões, porque não havia vestígios das quatro crianças. Dois dias depois, as descobertas de Wilson chocaram o país. O cachorro encontrou uma garrafa no meio da selva, que pertencia a uma das crianças.

Ulises, outro dos cachorros, encontrou um campo improvisado, feito pelas crianças. Essas descobertas foram essenciais para manter a esperança e a busca que o mundo tem hoje diante de uma história claramente difícil de acreditar, de que quatro pequeninos sobreviveram 40 dias em uma das selvas mais densas do mundo.

Crianças colombianas foram encontradas com vida na selva 40 dias após acidente aéreo Foto: Fuerzas Militares de Colombia/Divulgação

Continua após a publicidade

Desde quarta-feira da semana passada, os policiais informaram que o cachorro belga foi solto em um dos pontos de busca no meio da mata e, apesar do treinamento, nunca mais voltou para o seu adestrador.

Ainda de acordo com o “Cambio”, há três semanas o cachorro ficou desaparecido por horas, mas retornou aos militares. O animal estava com alto grau de desidratação e pequenas feridas.

Dia mágico

A notícia do desaparecimento das crianças correu o mundo, com vídeos e fotografias do exército das operações diárias de busca, nas quais foram encontrados abrigos improvisados com galhos, tesouras, grampos de cabelo, sapatos, roupas, uma garrafa, frutas mastigadas e pegadas.

“Hoje tivemos um dia mágico que, sem dúvida, nos enche de alegria. Chegando perto e tocando a paz no acordo que está avançando com o ELN. E agora eu retorno e a primeira notícia é que as comunidades indígenas que estavam na busca e as forças militares encontraram as crianças”, disse Petro aos repórteres ao retornar de Cuba, onde assinou uma trégua de seis meses com os guerrilheiros do ELN.

A busca foi difícil devido à densa vegetação da área, com árvores de até 40 metros de altura, à presença de onças e cobras e à chuva constante que impede que as pessoas ouçam possíveis pedidos de ajuda.

Continua após a publicidade

“Eu só quero vê-los, tocá-los”, disse à AFP Fidencio Valencia, avô das crianças, que estava esperando notícias com a avó, Fátima, da cidade de Villavicencio.

Durante a busca, os militares carregavam alto-falantes com uma mensagem na língua materna das crianças indígenas, pedindo que parassem para que pudessem localizá-las.

Segundo o exército, as tropas percorreram 2.656 quilômetros para tentar localizar as crianças. Duas vezes a distância equivalente à distância entre Bogotá e Quito, a capital do Equador.

Dezenas de pessoas uniformizadas e indígenas tiveram que ser substituídas durante a operação devido ao clima e ao terreno difíceis.

Nas últimas semanas, o General Sanchez insistiu que as crianças estavam vivas e próximas aos homens uniformizados, embora tenha admitido que sua viagem era “implausível”. Elas acabaram sendo encontradas a apenas cinco quilômetros do local onde o avião caiu.

Irmãos receberam cuidados de equipe de resgate formada por militares e indígenas. Foto: Fuerzas Militares de Colombia/Divulgação

Continua após a publicidade

Sabedoria indígena

Para Petro, “o que os salvou foi o aprendizado que tiveram com as famílias indígenas, por viverem na selva”.

Nessa região, de difícil acesso por via fluvial e sem estradas, as pessoas costumam viajar em aviões particulares.

Conforme a Organização Indígena da Colômbia, os Huitotos, que são nativos da região, vivem em “harmonia” com as condições hostis da Amazônia e preservam tradições como a caça, a pesca e a coleta de frutas silvestres.

As crianças embarcaram no avião com sua mãe em 1º de maio para fugir dos dissidentes do acordo de paz entre as FARC e o governo, que estão recrutando e aterrorizando os habitantes da região, disse o general Sanchez.

Wilson, um cão farejador que se perdeu durante as operações de busca, continua desaparecido, disse Petro aos repórteres./AP, EFE, AFP