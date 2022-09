Caixão com corpo da rainha Elizabeth II deixa Balmoral; cortejo segue para Edimburgo

EDIMBURGO - O caixão com o corpo da rainha Elizabeth II deixou o castelo de Balmoral, onde ela morreu na última quinta-feira, 8, e iniciou o translado para o Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, capital da Escócia.

O cortejo começou pouco depois das 6h deste domingo, 11, e vai percorrer 280 km. A viagem deve durar por volta de seis horas até seu destino, pois o carro passará por várias cidades escocesas, incluindo a aldeia de Ballater, perto de Balmoral.

A princesa Anne e seu marido, Tim Laurence, acompanham o cortejo em um carro que segue atrás do oficial. O cortejo avançará em um ritmo mais lento para conseguir alcançar o maior número de pessoas que queiram se despedir da rainha.

Ingleses prestam homenagem à rainha Elizabeth II em Windsor Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

O caixão deve permanecer em Holyroodhouse até a tarde de segunda-feira, 12, e depois seguirá para a Catedral de St. Giles, também em Edimburgo. O rei Charles III e outros membros da família real participarão de uma procissão e assistirão a uma cerimônia na catedral.

Na terça-feira, 13, o caixão com o corpo de Elizabeth II segue de avião para Londres e já será transportado para o Palácio de Buckingham. Na tarde do dia 14, o funeral sairá do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, onde ficará até a manhã de segunda-feira, 19, data oficial do funeral. Durante esse período, o público também terá a oportunidade de visitar Westminster Hall para prestar as últimas homenagens à rainha.

No dia 19, o caixão sairá em procissão do Palácio de Westminster até a Abadia de Westminster, onde acontecerá o funeral. / EFE