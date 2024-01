Califórnia é atingida por terremoto de magnitude 4.1 após tremores no Japão

Um terremoto de magnitude 4,1 sacudiu o sul da Califórnia poucas horas depois da virada do ano. De acordo com o departamento de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS), o terremoto atingiu cerca de 19 quilômetros ao sul de Ranchos Palos Verdes, em uma profundidade de cerca de 11 quilômetros.

A supervisora do condado de Los Angeles, Janice Hahn, postou no X (antigo Twitter), que ainda não havia ameaça de tsunami devido ao terremoto.

De acordo com o USGS, há “baixa probabilidade de vítimas e danos” como resultado do terremoto. Estima-se que cerca de 17.621 pessoas sentiram um tremor “fraco” naquele momento.

Califórnia, EUA, após um terremoto de magnitude 6.0 em Napa, em 24 de agosto de 2014. Foto: STEPHEN LAM / Reuters

O primeiro dia de 2024 acordou com susto também do outro lado do mundo. No Japão, um terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter atingiu a costa oeste do país e forçou um alerta de tsunami em grande parte do arquipélago, além de causar danos significativos e deixando pelo menos seis pessoas enterradas sob os escombros.

Mais cerdo, a tevê pública do Japão, NHK, atualizou para quatro o número de mortos nos terremotos desta segunda-feira. As informações foram fornecidas pela Prefeitura de Ishikawa, onde o tremor atingiu magnitude 7.

Antes, a polícia local já havia confirmado a morte de um idoso. Há relatos de pessoas feridas e desabamentos em cinco províncias: Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama e Gifu, além de relatos de moradores que não puderam fugir e foram deixados para trás em suas casas. /Com agências internacionais