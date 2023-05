Câmara do Texas aprova impeachment de procurador-geral conservador e apoiador de Trump

THE WASHINGTON POST - A Câmara do Texas aprovou neste sábado, 27, o impeachment do procurador-geral Ken Paxton por alegações de suborno, inaptidão para o cargo e abuso da confiança pública. Pelo menos temporariamente, a medida o mantém afastado do cargo enquanto ele aguarda um julgamento definitivo no Senado estadual.

A ação contra Paxton, que é aliado do ex-presidente Donald Trump, foi arquitetada por seus colegas republicanos, que há muito controlam o governo estadual. Nos quase 200 anos de história do Texas, apenas dois outros funcionários sofreram impeachment, ambos por uso indevido de fundos públicos: um juiz do distrito estadual, em 1975, e o governador, em 1917, após um processo que os especialistas compararam ao impeachment de Paxton.

Paxton, que é investigado há anos, classificou o impeachment como “teatro político” baseado em “boatos e fofocas, repetindo reivindicações há muito refutadas” e uma tentativa de privar os eleitores que o elegeram para um terceiro mandato em novembro passado.

Muitas das alegações nas quais se basearam o processo de impeachment surgiram em 2020, quando os principais assessores de Paxton o acusaram de abuso de poder para beneficiar um doador rico. Eles relataram suas preocupações ao FBI, que iniciou uma investigação, embora nenhuma acusação tenha sido feita. Quatro dos assessores foram demitidos e entraram com uma ação alegando retaliação.

Em fevereiro, eles chegaram a um acordo de US$ 3,3 milhões — condicionado ao pagamento do estado. O presidente da Câmara, o republicano Dade Phelan, recusou o pedido de Paxton para o pagamento do orçamento anual, desencadeando uma investigação de impeachment de um comitê bipartidário da Câmara. No início desta semana, o comitê liderado pelos republicanos recomendou o impeachment de Paxton por “ofensas graves”.

“Se não fosse o pedido do próprio Paxton para um acordo financiado pelos contribuintes sobre sua conduta ilícita, ele não enfrentaria impeachment”, disse o comitê em um memorando divulgado pelo escritório de Phelan, na sexta-feira, 26.

Durante processo, pessoas protestam no Texas Foto: Aaron E. Martinez/Austin American-Statesman via AP

Com o impeachment de Paxton, o governador Greg Abbott, um colega republicano que trabalhou em estreita colaboração com o procurador-geral, poderá nomear um substituto temporário. Não está claro quando isso poderia ocorrer nem quando o julgamento de Paxton no Senado começaria.

Por lei, o vice-governador Dan Patrick, um aliado de Paxton, agendará e presidirá o julgamento, mas não votará. A sessão legislativa do Texas termina na segunda-feira, e o julgamento pode interromper os procedimentos finais ou ser agendado posteriormente. Durante o julgamento, o Senado pode solicitar documentos, testemunhas e depoimentos, reunir-se em particular para deliberações e exercer “quaisquer outros poderes necessários”, conforme a lei estadual.

A remoção permanente de Paxton exigiria uma votação de dois terços dos 19 republicanos do Senado e uma dúzia de democratas. A esposa de Paxton, Angela, é uma senadora republicana com direito a voto.

Apoio de Trump

Pouco antes do início das discussões que culminaram no impeachment, o ex-presidente Donald Trump criticou o presidente da Câmara, Dade Phelan, e ameaçou “lutar” contra os republicanos da Câmara que falharam em apoiar Paxton.

“INTERFERÊNCIA ELEITORAL! Liberte Ken Paxton, deixe-os esperar pela próxima eleição!”, disse Trump em sua plataforma de mídia social. Paxton retuitou a declaração de Trump.

O senador Ted Cruz também expressou apoio a Paxton em uma série de tweets neste sábado. “Ken tem sido o procurador-geral conservador mais forte do país. Sem exceção”, escreveu.

Dos 146 membros da Câmara presentes, 121 votaram pelo impeachment de Paxton — mais do que a maioria exigida —, 23 votaram não e dois não votaram. A votação aconteceu após quatro horas de debate sobre a legitimidade do processo e os 20 artigos do impeachment.

O quadro de votação está aceso com a maioria das luzes verdes enquanto a Câmara vota pelo impeachment do procurador-geral Ken Paxton Foto: AP/Eric Gay

Durante quatro horas de debate que antecederam a votação, os críticos de Paxton explicaram o caso contra ele.

“As evidências são substanciais. É alarmante e enervante”, disse o deputado republicano Andrew Murr, que presidiu o comitê que recomendou o impeachment de Paxton.

O deputado republicano Charlie Geren, um legislador de longa data que atuou no comitê, disse que os membros agiram “além da afiliação partidária para tomar as medidas necessárias para proteger a instituição que é nosso governo estadual”. Ele observou que vários colegas “receberam telefonemas de Paxton, ameaçando-os pessoalmente com consequências políticas em sua próxima eleição”.

Os defensores de Paxton questionaram a legitimidade, celeridade e sigilo da investigação do impeachment. O deputado republicano Brian Harrison chamou o impeachment de “uma tentativa de enganar um inimigo político”. Pelo menos um democrata, o deputado Harold Dutton, votou contra o impeachment porque disse que a investigação foi “abreviada a ponto de invadir o devido processo legal”.

Herói conservador

Paxton, de 60 anos, estabeleceu-se como um “guerreiro legal” do Partido Republicano no Texas, servindo por uma década na Câmara e dois anos no Senado antes de suceder Abbott como procurador-geral em 2015.

Foi como procurador-geral que ele se tornou um herói conservador nacional ao defender Trump e suas políticas no tribunal. Paxton liderou uma contestação legal em vários estados à eleição de Biden. Ele falou em um comício de Trump em Washington,em 6 de janeiro, pouco antes da insurreição.

Paxton então lutou contra o governo Biden em várias frentes, principalmente na imigração. Seus desafios legais forçaram o governo a restabelecer uma política da era Trump que exigia que os migrantes permanecessem no México enquanto aguardavam audiências de imigração. Paxton liderou uma coalizão de estados liderados pelos republicanos que paralisou um programa projetado para proteger as crianças migrantes da deportação.

Ele defendeu as restrições ao aborto e desafiou os regulamentos sobre armas. No ano passado, Paxton ajudou o governador a investigar famílias de crianças transgênero por abuso infantil. Mais recentemente, ele investigou clínicas em Austin e Houston para o tratamento de jovens transgêneros.

“Paxton tem sido a vanguarda do modelo de procurador-geral republicano, desafiando praticamente todas as ações do presidente democrata e, quando você tinha um presidente republicano, defendendo Trump”, disse Josh Blackman, professor de direito constitucional do South Texas College of Law.

Blackman disse que Paxton pode tentar envolver os tribunais para bloquear seu impeachment, potencialmente buscando uma ordem de restrição. “Quando você está prestes a sofrer um impeachment, usa qualquer raciocínio legal que possa imaginar”, disse.