Caminhão invade ponto de ônibus e deixa 35 feridos perto de base militar em Israel

TEL-AVIV - Um caminhão invadiu um ponto de ônibus e deixou ao menos 35 pessoas feridas em Tel Aviv, uma das maiores cidades de Israel, neste domingo, 27. Além de estar perto da sede do Mossad (agência de espionagem e inteligência de Israel) e de uma base militar, o ponto de ônibus também fica perto de um cruzamento central de rodovias.

Policiais e equipes de resgate israelenses inspecionam o caminhão que colidiu contra um ponto de ônibus próximo à sede do Mossad, a agência de espionagem de Israel, ferindo 35 pessoas em Tel Aviv, Israel Foto: Oded Balilty/AP

Segundo o jornal The Times of Israel, oito pessoas estavam presas no caminhão quando os médicos chegaram ao local. “Um caminhão atingiu dezenas de pessoas que desembarcaram em um ponto de ônibus. Oito dos feridos ficaram presos sob o caminhão e outros estavam deitados e andando perto dele”, disse um médico ao jornal.

Um porta-voz do serviço de ambulâncias de Israel, citado pelo jornal israelense Haaretz, disse que muitos dos feridos eram idosos que desembarcaram de um ônibus antes de uma visita à base das Forças de Defesa de Israel (IDF) em Glilot. Asi Aharoni, um porta-voz da polícia israelense, disse aos repórteres que o agressor foi “neutralizado”.

O motorista do caminhão, o israelense Rami Nasrallah Natour, da cidade árabe de Kalansua, no centro de Israel, foi morto a tiros por civis no local, segundo a AFP. A polícia está investigando se outros suspeitos o ajudaram no ato.

Escalada de tensões

Entre sexta-feira, 25, e sábado, 26, Israel promoveu ataques aéreos contra o Irã. Várias explosões foram ouvidas em Terrã, capital do país.

No domingo, 27, o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, falou pela primeira vez sobre os ataques. Ele disse que a ofensiva israelense prejudicou gravemente as capacidades de defesa iranianas e o ataque contra o Irã foi preciso, poderoso e atingiu todos os seus objetivos. O governo iraninano disse que vai responder de forma “proporcional”.

O Exército de Israel lançou uma série de ataques aéreos contra o Irã na noite desta sexta-feira, 25, (manhã de sábado no horário local), 25 dias depois de ter sido alvo de um ataque de mísseis balísticos iranianos, lançados no começo do mês como resposta à morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram em um comunicado na madrugada deste sábado, 26, que concluiu os ataques aéreos contra o Irã, e que os bombardeios foram “precisos e direcionados” contra alvos militares em diversas áreas do país. Segundo comunicado, foram realizadas três ondas de ataques ao território iraniano.

Várias explosões foram ouvidas em Teerã, capital do país. A imprensa local informou que o governo iraniano irá responder de forma “proporcional”. Com o cumprimento da promessa de que iria retaliar o Irã, Israel aumenta o risco de uma guerra total no Oriente Médio, já imerso em dois conflitos simultâneos em Gaza e no Líbano.

Um mural ameaçando Israel com as palavras 'Preparem seus caixões', escritas em hebraico e em persa, em um prédio na Praça Palestina, em Teerã: promessa de resposta contra Israel Foto: Arash Khamooshi/The New York Times

Vista de Teerã em meio às tensões com Israel. Foto: Arash Khamooshi/The New York Times

Publicamente, autoridades iranianas tentaram diminuir a severidade do ataque. As agências Fars e Irna disseram que os sons de explosão ouvidos em Teerã no começo da manhã eram da artilharia antiaérea iraniana. Apesar disso, a imprensa estatal reconheceu que bases aéreas foram atacadas em algumas regiões.

Segundo a força de defesa aérea nacional do Irã, Israel atacou bases militares em três províncias iranianas, incluindo Teerã, causando “danos limitados”, acrescentando ainda que as defesas aéreas iranianas foram capazes de reduzir os danos, apesar de avaliações adicionais estarem em andamento.

Por volta das 5h, pelo horário local, o exército israelense anunciou que havia completado “ataques retaliatórios contra alvos militares no Irã”. “Nossos aviões retornaram para casa em segurança”, disse o comunicado.

Aeronaves israelenses miraram instalações de fabricação de mísseis, conjuntos de mísseis terra-ar e outros locais militares. Na mesma declaração os militares israelenses alertaram o Irã contra uma nova escalada, dizendo que, neste caso, Israel seria “obrigado a responder”.

Retaliação da retaliação

Os militares do Irã disseram neste sábado que os ataques de Israel contra eles visaram bases militares nas províncias de Ilam, Khuzestan e Teerã, causando “danos limitados”.

A declaração dos militares iranianos foi lida na televisão estatal, que não mostrou imagens dos danos descritos. Os militares iranianos alegaram que a defesa aérea limitou os estragos causados pelos ataques, sem apresentar evidências.

A agência semi-estatal iraniana Tasnim afirmou que o Irã está preparado para responder a “agressão israelense”, segundo fontes do governo. “Não há dúvida de que Israel enfrentará uma reação proporcional a qualquer ação que tomar”, informaram as fontes.

A mídia estatal iraniana afirmou que as autoridades de inteligência do país estão investigando o ataque. Segundo a imprensa local, as explosões ouvidas podem ser resultado da atuação do sistema de defesa.

Americanos a par do ataque

O governo americano foi avisado com antecedência do ataque e estava ciente de todos os detalhes do plano israelense. “Entendemos que Israel está realizando ataques direcionados contra alvos militares no Irã como um exercício de autodefesa e em resposta ao ataque de mísseis balísticos do Irã contra Israel”, disse Sean Savett, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, disse em comunicado por vídeo que as capacidades ofensivas e defensivas estão completamente mobilizadas. E que não há mudanças nas recomendações para os israelenses até o momento.

Porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, confirma ataque ao Irã. Foto: Israel Defense Forces /AP

“Em resposta aos meses de ataques contínuos do regime iraniano contra o Estado de Israel, as Forças de Defesa de Israel estão neste momento conduzindo ataques precisos contra alvos militares no Irã”, anunciou Hagari.

“O regime do Irã e seus representantes na região têm atacado implacavelmente Israel desde 7 de outubro”, seguiu o porta-voz. “Como qualquer outro país soberano do mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder.”

Uma fonte do governo israelense disse à CNN americana que o ataque foi desenhado após semanas de discussão e teve como alvo ativos iranianos que poderiam representar um risco a Israel e que um bombardeio mais amplo, contra alvos nucleares ou econômicos, foi descartado.

Explosões em Teerã

Moradores de Teerã relataram ter ouvido várias explosões na madrugada deste sábado (horário local). A agência iraniana Fars News disse que Israel atacou várias bases militares no oeste e no sul da capital iraniana. Foram reportadas ainda explosões na área do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, mas a agência estatal IRNA afirma que o terminal segue em funcionamento, sem ordem para o cancelamento de voos.

Maryam Naraghi, uma jornalista iraniana, disse que ouviu fortes explosões no leste de Teerã, onde vive. “Foi muito perto de onde estou”, relatou. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir as sirenes na região, que inclui bases militares e o complexo de Parchin, associado à fabricação de mísseis.

Além dos ataques contra o Irã, foram registradas também explosões na Síria. /Com NY Times e W. Post