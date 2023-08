Canadá: grande incêndio florestal faz com que 20 mil pessoas deixem suas casas

Os cerca de 20 mil habitantes de Yellowknife, uma das principais cidades do extremo-norte do Canadá, se depararam nesta sexta-feira,18, com uma corrida contra o tempo para deixarem suas casas, ameaçadas por um grande incêndio florestal.

Os bombeiros trabalharam para manter aberta a única rota de saída da cidade durante a noite e guiaram uma longa caravana de motoristas pelas zonas de incêndio, disseram autoridades. Enquanto isso, uma rede de bombeiros, sprinklers e canhões de água estava sendo montada para tentar proteger a cidade do incêndio.

Os ventos do noroeste combinados com o mínimo de chuva estão complicando os esforços para conter o fogo, que pode atingir os limites da cidade no fim de semana, disseram autoridades de emergência. Havia uma chance de chuva limitada para esta sexta-feira, mas as autoridades disseram que provavelmente não seria suficiente para parar o incêndio.

“Estamos entrando em alguns dias críticos”, disse Shane Thompson, ministro do governo para os Territórios, em entrevista coletiva.

Milhares de pessoas fugiram do incêndio, uma das centenas de incêndios florestais que assolam o Canadá este ano, dirigindo centenas de quilômetros ou esperando em longas filas por voos de emergência, já que a pior temporada de incêndios registrada no país não mostrou sinais de diminuição.

Imagem de satélite mostra incêndios florestais perto de Yellowknife, no Canadá, na quarta-feira, 16. Autoridades temem que chamas cheguem nos limites da cidade durante o fim de semana. Foto: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Dez aviões partiram de Yellowknife com 1.500 passageiros na quinta-feira, disse Jennifer Young, diretora de assuntos corporativos do Departamento de Assuntos Municipais e Comunitários dos Territórios do Noroeste, acrescentando que a agência espera que 22 voos saiam na sexta-feira com mais 1.800 passageiros.

A prefeita de Yellowknife, Rebecca Alty, disse que o fogo não avançou tanto quanto o esperado na quinta-feira, mas “ainda está chegando”, e a fumaça pesada que se espera aumentar aumenta a urgência de retirar as pessoas enquanto ainda é possível.

O Canadá registrou um número recorde de incêndios florestais este ano - contribuindo para sufocar a fumaça em partes dos Estados Unidos - com mais de 5,7 mil incêndios queimando mais de 137 mil quilômetros quadrados de um extremo ao outro do Canadá, de acordo com o Centro Interinstitucional de Incêndios Florestais do Canadá.

Na manhã de sexta-feira, mais de mil incêndios florestais estavam ocorrendo em todo o país, mais da metade deles fora de controle. Centenas de quilômetros ao sul de Yellowknife, os residentes receberam ordens de esvaziar 2,4 mil propriedades em West Kelowna, British Columbia, e outras 4,8 mil propriedades estavam em alerta de retirada devido à ameaça de um incêndio florestal a apenas alguns quilômetros da cidade.

A retirada de Yellowknife foi de longe a maior deste ano, disse Ken McMullen, presidente da Associação Canadense de Chefes de Bombeiros e chefe dos bombeiros em Red Deer, Alberta. “É um daqueles eventos em que você precisa tirar as pessoas o quanto antes”, descreveu, por causa do perigo de o fogo bloquear a única rota de fuga antes mesmo de chegar à comunidade.

Moradores de Yellowknife deixam a cidade pela Rodovia 3, a única rodovia da comunidade, após ordem para esvazar região devido à proximidade do incêndio florestal. Foto: REUTERS/Pat Kane

Enquanto as pessoas fugiam, o primeiro-ministro Justin Trudeau se reuniu com seu grupo de resposta a incidentes. Ele pediu aos ministros que trabalhem para garantir que os serviços de comunicação permaneçam disponíveis e disse que não haverá tolerância para manipulação de preços em voos ou bens essenciais./AP News.