Canadá investiga se um de seus espiões ajudou Estado Islâmico a traficar adolescente britânica

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que seu país “dará seguimento” a investigações sobre a suspeita de que um de seus espiões traficou três adolescentes britânicas para militantes do Estado Islâmico na Síria em 2015.

Leia também Protesto indígena em missa do papa Francisco revela traumas do Canadá com a colonização

Shamima Begum tinha 15 anos quando embarcou em um voo de Londres para a Turquia com outras duas adolescentes e posteriormente atravessou a fronteira para a Síria, numa jornada que estarreceu o Reino Unido. O caso de Begum transformou-se em um dos episódios mais infames, entre milhares, envolvendo estrangeiros que partiram de vários países do mundo para se juntar ao Estado Islâmico durante seu jugo brutal sobre amplas regiões da Síria e do Iraque.

O governo britânico destituiu, desde então, Begum, que nasceu no Reino Unido, de sua cidadania, alimentando um debate global sobre a responsabilidade dos países em repatriar seus cidadãos após a derrota territorial dos militantes.

De um centro de detenção no norte da Síria, onde ela tem definhado em anos recentes, Begum, agora com 23 anos, entrou com uma apelação para que lhe seja permitido retornar para o Reino Unido. Ela deu à luz três filhos, todos mortos com pouca idade.

Em um livro com publicação prevista para a quinta-feira, o escritor Richard Kerbaj afirma que um informante a serviço do Canadá ajudou a traficar Begum para a Síria com suas colegas de escola e pouco depois contou o que fez ao seu operador canadense. Posteriormente, o Canadá acobertou seu próprio envolvimento, acrescentou o autor.

Uma investigação da BBC também noticiou nesta semana que um traficante de pessoas que forneceu informações de inteligência para o Canadá facilitou a viagem de Begum para a Síria. A BBC também afirmou que ele compartilhou os dados do passaporte dela com autoridades canadenses.

Continua após a publicidade

As acusações a respeito do envolvimento do Ocidente ou seu conhecimento em relação à jornada de Begum ressuscitaram o debate sobre a revogação de sua cidadania.

O premiê canadense, Justin Trudeau: promessa de investigação Foto: REUTERS/Shannon VanRaes

Suspeitas

Em resposta a perguntas sobre o possível recrutamento por parte do Canadá de um facilitador do EI e sobre o país ter supostamente trabalhado com o Reino Unido para esconder seu papel, Trudeau afirmou que seu país analisará as alegações. Trudeau defendeu o Serviço Canadense de Segurança e Inteligência, que, segundo afirmou, opera “em um universo particularmente perigoso”, ao mesmo tempo que é “sujeito a regras rígidas”.

“A luta contra o terrorismo requer que nossos serviços de inteligência continuem a ser flexíveis e criativos em seus procedimentos”, afirmou Trudeau a repórteres na quarta-feira. “Sei que existem dúvidas a respeito de certos incidentes ou operações no passado, e iremos garantir que continuaremos as apurações”, acrescentou ele.

Um porta-voz do governo britânico afirmou na quinta-feira que Londres tem “uma política antiga de que não comentamos assuntos de operacionais de inteligência nem de segurança”.

Inúmeros britânicos viajaram para se juntar ao grupo extremista conhecido como EI, que aterrorizou milhões de pessoas com escravidão sexual e decapitações públicas. Entre estimados 900 britânicos que partiram para Iraque ou Síria, cerca de 20% foram mortos na zona de conflito e 40% retornaram, de acordo com dados oficiais.

Continua após a publicidade

Com as recordações dos ataques terroristas praticados nas capitais europeias ainda frescas na memória, outros países também têm hesitado em repatriar cidadãos, que podem ser difíceis de processar.

Tasnime Akunjee, advogado da família de Begum, levantou dúvidas a respeito de quais autoridades britânicas sabiam da atuação de um operador de inteligência a serviço do Canadá, país aliado do Reino Unido, no tráfico de adolescentes do sexo feminino quando o governo em Londres decidiu revogar a cidadania de Begum.

Ele afirmou que os relatórios mais recentes foram de “crucial importância” enquanto sua equipe de advogados, na tentativa de reverter essa decisão, argumenta que ela foi traficada para a Síria./ TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO