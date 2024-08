Candidato opositor de Maduro ignora intimação e não comparece a tribunal na Venezuela

“Se eu for à câmara eleitoral (do TSJ), estarei em absoluta vulnerabilidade devido à indefensabilidade e à violação do devido processo legal”, disse o líder da oposição, de 74 anos, nas redes sociais. “Eu colocaria em risco não apenas minha liberdade, mas ainda mais importante, a vontade do povo venezuelano.”

A audiência do TSJ foi realizada sem González Urrutia – uma cadeira vazia com seu nome foi exibida na TV estatal. “É importante que o não cumprimento da intimação seja registrado em ata”, disse a presidente do tribunal, Caryslia Rodríguez, que alertou sobre as “consequências” em caso de ausência.