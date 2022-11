Cansados das artimanhas de Trump

Publicidade

Tudo indica que os democratas perderam a maioria na Câmara dos Deputados, e o Senado dependerá do segundo turno na Geórgia, em dezembro. No contexto histórico e econômico, o resultado é uma vitória para eles. Um olhar mais detalhado mostra ainda uma importante derrota para o ex-presidente Donald Trump.

Os eleitores foram às urnas dizendo que sua maior preocupação era a inflação. Ela bateu o recorde dos últimos 40 anos, embora esteja em queda, como mostrou o último dado anual, divulgado na quinta-feira, de 8,2% para 7,7%. Mas isso não se traduziu em vitória acachapante dos republicanos.

Partidos governistas perderam em média 30 cadeiras em eleições de meio de mandato desde os anos 80. No governo de George W. Bush, os republicanos perderam 30 cadeiras em 2006. Nos dois mandatos de Barack Obama, os democratas perderam 63, em 2010, e 13, em 2014. No de Trump, os republicanos perderam 40, em 2018.

Segundo pesquisa da CNN, 35% dos que votaram se declararam republicanos, 34%, democratas e 31%, independentes. Entre os independentes, 51% votaram em democratas e 49%, em republicanos – 2 pontos porcentuais a mais para o partido do presidente Joe Biden. Tanto em 2018 quanto em 2014, os independentes deram 12 pontos porcentuais de preferência para o partido da oposição; em 2010, 19 pontos; em 2006, 18.

Muitos candidatos que professam a tese de Trump de fraude nas eleições de 2020 não se elegeram

A pesquisa da CNN revelou que, para 31% dos eleitores, a inflação é a maior preocupação. Depois vem o direito ao aborto, com 27%. Em junho, graças às três nomeações de juízes conservadores feitas por Trump, a Suprema Corte retirou a garantia do direito ao aborto. A questão é percebida por muitos como uma invasão do Estado nas liberdades individuais. No Kansas, tradicionalmente republicano, referendo em agosto manteve o direito ao aborto, e o candidato de Trump ao governo foi derrotado pela democrata atualmente no cargo. A preocupação com a criminalidade (11%), com o acesso às armas (11%) e com a imigração (10%) aparecem bem abaixo.

Além disso, muitos candidatos que professam a tese de Trump – nunca comprovada – de fraude nas eleições de 2020 não se elegeram, incluindo os que disputaram os governos de Nova York, Michigan, Minnesota, Pensilvânia e Wisconsin. Para senador, o candidato negacionista eleitoral de Trump na Pensilvânia foi derrotado e na Geórgia também, mas lá ainda disputará o segundo turno.

Na véspera das eleições, Trump atacou o governador da Flórida, dizendo que, se Ron DeSantis disputar com ele as prévias republicanas para presidente, em 2024, vai revelar “coisas sobre ele que não serão muito elogiosas”. DeSantis se reelegeu com 59% dos votos. Tudo isso indica que grande parte do eleitorado está cansado das artimanhas de Trump. Mas, por ora, ele controla as prévias do partido por meio de seus filiados. E, com elas, as carreiras dos políticos republicanos.