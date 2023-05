Caretas do príncipe Louis, vestido de Katy Perry e brasileiros na festa: as curiosidades da coroação

O rei Charles III foi coroado na manhã deste sábado, 6, na Abadia de Westminster, em Londres, em uma cerimônia que reuniu milhares de pessoas na capital britânica. A festa foi marcada por diversas curiosidades e momentos inusitados, tanto dentro da abadia, quanto entre os populares.

A homenagem da princesa de Gales, Kate, à princesa Diana, por exemplo, foi notada nos brincos que ela usou na cerimônia. Seu filho, o príncipe Louis, foi visto fazendo caretas e bocejos na festa. Do lado de fora, protestos contra a monarquia, até mesmo de turistas brasileiros, chamaram a atenção. E o mais inusitado: a manifestação usou a figura de outro rei: Pelé.

Protestando contra a monarquia, os brasileiros Jonathan e Cynthia vieram com uma placa em que estava escrito “God save the King Pelé” (Deus salve o rei Pelé), em referencia ao jogador brasileiro que é carinhosamente apelidado de rei.

Segundo os manifestantes brasileiros, o dinheiro que foi gasto com a coroação poderia ter sido gasto com alimentação e moradia, com o intuito de melhorar a vida da população.

“Fizemos este cartaz com o Pelé porque o brasileiro gosta de futebol e para o brasileiro o verdadeiro rei é o Pele”, afirmou Jonathan.

Continua após a publicidade

Os brasileiros Jonathan e Cynthia protestam contra a coroação do rei Charles III Foto: Renata Miranda/Estadão

De Cuiabá para Londres

O casal de brasileiros de Cuiabá, Marília Andrade e Elias Andrade, desembarcaram na capital do Reino Unido apenas olhar de perto a coroação de Charles III.

Marília Andrade e Elias Andrade vieram de Cuiabá para assistir a coroação do rei Charles III em Londres Foto: Renata Miranda/Estadão

Outras línguas

Houve um esforço cuidadoso para incorporar idiomas além do inglês à cerimônia. O hino Veni Creator Spiritus foi cantado em inglês, bem como em galês.

A coroação do rei Charles III foi marcada por uma mistura de tradições com novos ritos Foto: Victoria Jones/ via REUTERS

Continua após a publicidade

Pub funcionando

Muitos pubs no centro de Londres ficaram lotados de espectadores. Algumas pessoas ficaram felizes em assistir da rua, olhando silenciosamente pelas janelas para pequenas telas de televisão.

Pubs em Londres já estão em plena capacidade para a coroação do rei Charles III Foto: Derrick Bryson Taylor/NY Times

Príncipe Louis

Famoso pelas caretas em fotos, o príncipe Louis, filho do príncipe William, também estava presente na coroação do avô, o rei Charles III.

Coroação do rei Charles III Foto: Henry Nicholls/Reuters

Homenagem para a princesa Diana

Continua após a publicidade

Já a princesa Kate prestou homenagem à princesa Diana, mãe do marido de Kate, o príncipe William, usando um par de brincos de pérola e diamante de sua falecida sogra. Diana, que morreu em 1997, usou os brincos em eventos durante a década de 90, incluindo em um banquete para o imperador japonês Akihito em 1990, segundo informações do Daily Mail.

A princesa Kate chega na Abadia de Westminster para a coroação do rei Charles III Foto: Jennifer Hassan/NY Times

Katy Perry

A cantora Katy Perry, que se apresentará no concerto de coroação no domingo, 7, chegou à cerimônia da coroação em um vestido feito por Vivienne Westwood sob medida.

A estilista que morreu no ano passado deixou claro em diversas ocasiões a sua oposição à monarquia britânica.

Katy Perry deixa a Abadia de Westminster após a coroação de Charles III Foto: AP / AP

Protesto canino

Continua após a publicidade

Trefor, um golden retriever que vive em Cardiff, capital do País de Gales, não quer que Charles III seja seu rei.

Coroação rei Charles III Foto: Isabella Kwai/NY Times

Jill Biden

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, representou o presidente americano, Joe Biden, na coroação do rei Charles III do Reino Unido.

Nunca nenhum presidente americano participou de uma coroação de um monarca britânico. Os EUA são um país independente do Reino Unido desde 1776.

O presidente americano, Joe Biden, cumprimentou o rei Charles III e a rainha Camilla por sua coroação, e saudou a “longa amizade” entre seus dois povos, em mensagem publicada em sua conta no Twitter.

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, chega a Abadia de Westminster para a cerimonia da coroação do rei Charles III Foto: Jacob King/ AP

Continua após a publicidade

“A longa amizade entre os Estados Unidos e o Reino Unido é fonte de fortaleza para nossos dois povos”, assegurou, enquanto se declarou “orgulhoso” de que sua mulher, Jill, represente o país na cerimônia em Londres.