Carne de cachorro gourmet: Kim Jong-un aprova restaurante na orla de Pyongyang

O líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, aprovou pessoalmente a construção de um restaurante de luxo especializado em servir pratos com carne de cachorro em uma área nobre da capital nortecoreana.

De acordo com uma análise do site NKPro, especializado na cobertura do país asiático, a Dog Meat Delicacy House, vai ocupar um espaço de destaque na orla do rio Taedong, em Pyongyang.

A análise do NKPro utilizou como base uma foto mostrando uma renderização em 3D do projeto do edifício, publicado pela agência russa Rossiyskaya Gazeta, e imagens de satélite feitas pela Planet Lab.

Prato com carne de cachorro servida em restaurante de Pyongyang. Foto: Lee Jae-Won/ Reuters - 13/11/2008

De acordo com a publicação, o design se assemelha a outro restaurante de carne de cachorro, construído recentemente em Chongjin, no nordeste do país, sugerindo que o Estado poderia promovê-lo da mesma forma, como parte dos esforços do líder Kim para melhorar a dieta das pessoas.

“O líder norte-coreano procurou, anteriormente, “melhorar a dieta das pessoas” ao “orientar com atenção” projetos e designs de interiores para o Kyongsong Dog Meat Restaurant, na cidade de Chongjin, no nordeste do país, construído entre 2020 e 21. Não está claro se Kim promoverá o novo restaurante no centro de Pyongyang como prioridade máxima ou quando a construção será concluída”, aponta o site.

Os norte-coreanos se referem à carne de cachorro como “carne doce” e o governo considera a sopa de carne de cachorro um prato nacional e patrimônio cultural imaterial.