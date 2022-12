Carta-bomba explode na Embaixada da Ucrânia em Madri e fere funcionário; Kiev reforça segurança

Uma carta-bomba foi enviada à Embaixada da Ucrânia em Madri, na Espanha, e explodiu nesta quarta-feira, 30, próximo a um funcionário do local. A carta era destinada ao embaixador e levou Kiev a ordenar o reforço na segurança em todas as representações diplomáticas. O funcionário sofreu ferimentos leves na mão, segundo a polícia espanhola.

A detonação aconteceu por volta das 9h (horário de Brasília) no jardim da embaixada, quando um funcionário manuseou a carta, endereçada ao diplomata Serhii Pohoreltsev. Após ser ferido levemente, o funcionário seguiu por conta própria para um hospital. A polícia isolou o local, situado em um bairro residencial da capital espanhola.

Uma investigação da polícia espanhola foi iniciada com a participação da polícia científica. A Justiça do país também iniciou diligências para investigar um possível crime de terrorismo, segundo o porta-voz do alto tribunal da Audiência Nacional. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do ataque. A empresa estatal espanhola responsável pelo correio não divulgou informações sobre o remetente da correspondência.

Policiais espanhóis isolam perímetro da embaixada da Ucrânia em Madri nesta quarta-feira, 30. Carta-bomba explodiu no jardim do local e feriu funcionário Foto: Paul White / AP

O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, disse que entrou em contato com o chanceler da Ucrânia, Dmitro Kuleba, e com o embaixador ucraniano em Madri para expressar “apoio e solidariedade” por conta do ataque.

Após o incidente, Kiev ordenou o reforço da segurança em todas as suas embaixadas e pediu às autoridades espanholas que a investigação do ataque seja urgente.

Segundo a delegada de governo da região de Madri, Mercedes González, o funcionário ferido era o encarregado de segurança da embaixada, que acabou surpreendido enquanto abria uma carta endereçada ao próprio embaixador e levada pelo carteiro que vai todos os dias à embaixada. “O encarregado de segurança, que é a pessoa que abre habitualmente a correspondência [...], abriu este envelope no jardim da própria embaixada”, explicou González à emissora de televisão Telemadrid.

Desde o começo da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, o governo espanhol de Pedro Sánchez tem enviado ajuda a Kiev, especialmente militar. Mais recentemente, enviou geradores de eletricidade para ajudar o país a se recuperar dos ataques russos contra as infraestruturas energéticas ucranianas.

Sánchez viajou em abril para Kiev para manifestar sua solidariedade ao governo do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski. /AFP