Cartão-postal chega ao seu destino após 54 anos e 9 mil quilômetros

Algo estranho estava esperando por Jessica Means dentro da caixa de correio que ela abriu milhares de vezes ao longo dos 17 anos em que morou em sua casa em Portland, no Estado de Maine, nos Estados Unidos. No dia 14 de julho, a sua parada em frente àquela caixa de correio começou como qualquer outra visita banal, quando ela pegou a leva de entregas diária do carteiro e começou a folheá-la.

A maioria era lixo. Mas havia algo que a tirou do óbvio: um cartão postal do Arco do Triunfo em Paris. Jessica, hoje com 46 anos, virou o cartão. Foi endereçado a um Sr. e Sra. Rene A. Gagnon. A princípio, ela imaginou que o carteiro havia entregado na casa errada. Mas então ela percebeu que o endereço estava correto. Olhando mais de perto, ela notou um carimbo original datado de 15 de março de 1969, e um muito mais recente de Tallahassee, uma cidade da Flórida, sete dias antes.

O cartão-postal do Arco do Triunfo, em Paris, que chegou à casa de Jessica em julho de 2023, com 50 anos de atraso. Foto: Jessica Means via WP

Means estava segurando uma correspondência que viajou pelo menos 9,1 mil quilômetros ao longo de mais de 54 anos para chegar à casa dela. “É como um pequeno presente do universo”, disse ela. E isso foi apenas o começo do mistério.

Ela leu a mensagem do cartão postal, escrita em tinta esferográfica desbotada: “Caros. Quando vocês receberem isso, eu já estarei em casa, mas parece apropriado enviar isso da Torre Eiffel, onde estou agora. Não tive chance de ver muito, mas estou me divertindo.” O cartão foi assinado com o nome “Roy”.

Jessica entrou em contato com a WGME, uma estação de notícias local que publicou a história sobre sua correspondência de décadas, e ela também escreveu um post no Facebook sobre isso. Os detetives da internet logo começaram a trabalhar, encontrando rapidamente os obituários de Rene A. Gagnon e sua esposa, Rose.

Rene Gagnon nasceu em 1905 em Quebec, no Canadá, de acordo com seu obituário de 1988 no Evening Express. Ele imigrou para os Estados Unidos ainda jovem, casando-se com Rose Koski em 1929. Treze anos depois, o casal mudou-se para Portland. Depois de uma longa doença, ele morreu em 1988 aos 82 anos. Rose viveu mais 14 anos, morrendo em 2002.

Ambos os obituários listaram seus parentes sobreviventes, incluindo uma de suas duas filhas: Doris. De acordo com esses obituários, Doris era casada com um homem chamado Roy Salzman. Eles também mencionam que os Salzmans viveram no exterior por um período considerável de tempo - em Bruxelas.

Com a ajuda da internet, Jessica encontrou a conexão dos Gagnon com um Roy que morava na Europa. Roy Salzman morreu em 2006 aos 73 anos após uma longa batalha contra o câncer de pulmão, de acordo com seu obituário. Nascido em 1933, Salzman formou-se como o segundo melhor classificado de toda a turma do ensino médio, frequentou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e serviu na Força Aérea. Em 1959, deixou o serviço militar e tornou-se consultor. Ele e Doris viajaram o mundo por seu trabalho, aventurando-se no Brasil, México e Bélgica antes de voltarem para os Estados Unidos em 1988.

O cartão-postal tinha uma história bem mais recente, também parcialmente revelada por suas marcações. Jessica notou que um selo moderno do Serviço Postal dos EUA “Forever” havia sido colocado sobre um que presumivelmente era de 1969. Um carimbo postal de Tallahassee datado de 12 de julho cobria o original de 1969 de Paris.

Destinatários da correspondência, Sr. e Sra. Rene A. Gagnon, já estão mortos, e agora Jessica tenta entender o percurso do cartão durante os 50 anos que levou para chegar ao seu endereço. Foto: Jessica Means via WP

De acordo com o obituário de Rose Gagnon, ela e Rene passavam o inverno na Flórida todos os anos para visitar a outra filha e o genro. A mulher também notou que alguém havia adicionado à lista de destinatários. Em “Sr. + Sra. Rene A. Gagnon”, que havia sido escrito com tinta esferográfica, assim como a mensagem de Roy, um escritor anônimo havia acrescentado “ou residente atual” em letras maiúsculas.

Jessica disse que acha que o cartão-postal pode ter chegado ao seu destino em Portland em 1969. Então, talvez após a morte de Rene Gagnon em 1988 ou de Rose em 2002, ele foi levado de casa, possivelmente por um parente, finalmente encontrando seu caminho para a Flórida. Lá, ela teorizou, alguém o redescobriu e, por razões desconhecidas, decidiu enviá-lo ao seu destino original, se não ao seu destinatário original.

“Acho que nunca foi perdido. Acho que foi guardado e reencontrado, e alguém decidiu colocar um selo e enviar de volta para este endereço”, disse ela. “E eu acho isso muito legal.” Ela parou por alguns segundos. “E curioso.”

Jessica quer saber o resto da história. Ela espera que o remetente de Tallahassee saiba que o cartão postal chegou ao seu destino e a contate para preencher a lacuna entre 15 de março de 1969 e julho de 2023. “Acho que há outras pessoas que gostariam de fechar o ciclo deste pequeno cartão-postal”, disse ela. Nesse meio tempo, ela colocou o cartão-postal na geladeira da casa onde deveria estar./Washington Post