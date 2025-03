Casa Branca compartilha foto oficial de Biden substituída por imagem de assinatura com ‘auto pen’

Após acusar o ex-presidente Joe Biden de assinar documentos oficiais do governo americano utilizando uma auto pen, uma caneta automática para assinaturas em série, o presidente dos EUA, Donald Trump, publicou em sua sua rede social, a Truth Social, uma montagem com a foto oficial de Biden substituída por uma imagem do nome do democrata sendo assinado por uma máquina.

A provocação foi compartilhada numa publicação conjunta feita pelos perfis oficiais da Casa Branca e do POTUS (sigla em inglês para President of the United States) no Instagram.

“O verdadeiro presidente durante os anos Biden foi a pessoa que controlou a auto pen”, disparou o magnata em publicação na sexta-feira, 14, à noite.

Trump publicou montagem da foto oficial de Biden substituída por assinatura do nome do democrata feito com auto pen após chamá-lo de 'incompetente' durante entrevista e acusá-lo de utilizar o dispositivo. Foto: Reprodução/@realDonaldTrump/Truth

Na quinta, 13, durante entrevista para a rede de televisão americana Fox News, Trump já havia chamado Biden de “incompetente” ao acusá-lo de usar o dispositivo feito para duplicar assinaturas e comumente usados por celebridades para distribuição de produtos autografados.

Publicidade

“Se você observar, ele assina com auto pen”, disparou. “São documentos importantes, você tem orgulho de assiná-los”, mas “quase tudo foi assinado com auto pen”. “Nunca deveria ter acontecido”, finalizou.