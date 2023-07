Casa de prefeito de cidade perto de Paris é atacada, e avó de jovem morto pede fim de tumultos

A avó do adolescente francês morto a tiros por um policial durante uma abordagem no trânsito pediu no domingo, 2, para que os tumultos parassem, à medida que a nação enfrentava a sexta noite consecutiva de manifestações. Enquanto isso, as autoridades expressaram indignação pelo ataque à casa de um prefeito com um carro incendiado que feriu membros da família.

Policial entra na casa do prefeito de L'Hay-les-Roses mayor, na região de Paris Foto: Christophe Ena/AP Photo

A avó do jovem de 17 anos, identificado apenas como Nadia, disse em entrevista por telefone à emissora de notícias francesa BFM TV: “Não quebrem janelas, ônibus... escolas. Queremos acalmar as coisas”. Ela afirmou estar com raiva do policial que matou seu neto, mas não da polícia em geral, e expressou confiança no sistema de Justiça enquanto a França enfrenta sua pior convulsão social em anos.

Seu neto, identificado apenas pelo primeiro nome, Nahel, foi enterrado no sábado, 1º. A violência parecia estar diminuindo, mas, à medida que uma nova noite se aproximava, o gabinete do ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou que 45 mil policiais seriam novamente mobilizados nas ruas para conter a revolta contra a discriminação contra pessoas de origem das antigas colônias francesas que vivem em bairros de baixa renda.

Nahel é descendente de argelinos e foi morto a tiros no subúrbio de Paris, em Nanterre. O presidente Emmanuel Macron iria realizar uma reunião especial de segurança no domingo à noite, e não estava claro se ele faria comentários públicos. Macron adiou o que seria a primeira visita oficial de um presidente francês à Alemanha em 23 anos, que começaria no domingo à noite.

A polícia disse que fez mais 719 prisões na noite de sábado, elevando o número total de pessoas detidas para mais de 3 mil, após uma grande mobilização de segurança. Centenas de policiais e bombeiros foram feridos na violência, embora as autoridades não tenham divulgado quantos manifestantes ficaram feridos.

As autoridades francesas ficaram chocadas no domingo depois que um carro incendiado atingiu a casa do prefeito da comuna de L’Hay-les-Roses, a 5,5 km do centro de Paris. Várias delegacias e prefeituras têm sido alvo de incêndios ou vandalismo nos últimos dias, mas um ataque pessoal à casa de um prefeito é incomum.

O prefeito Vincent Jeanbrun disse que sua esposa e um de seus filhos ficaram feridos no ataque às 1h30 da manhã enquanto dormiam, e ele estava na prefeitura monitorando a violência.

Jeanbrun, do partido conservador de oposição Os Republicanos, disse que o ataque representa um novo estágio de “horror e ignomínia” nas manifestações. O procurador regional Stéphane Hardouin abriu uma investigação por tentativa de homicídio, afirmando em uma entrevista à televisão francesa que uma investigação preliminar sugere que o carro foi destinado a colidir com a casa e incendiá-la. Ele disse que um acelerador de chamas foi encontrado em uma garrafa no carro.

Macron culpou as redes sociais por alimentar a violência. O ministro da Justiça da França alertou que os jovens que compartilham chamadas por violência no Snapchat ou em outros aplicativos podem enfrentar processos judiciais. A grande mobilização policial foi bem recebida por alguns moradores assustados das áreas-alvo, mas frustrou ainda mais aqueles que veem o comportamento policial como o cerne da crise.

Entenda o caso

O vídeo do assassinato mostrou dois policiais na janela do carro, um deles com a arma apontada para o motorista. Quando o adolescente avançou, o policial disparou uma vez através do para-brisa. O policial acusado de matar Nahel foi indiciado preliminarmente por homicídio doloso.

Treze pessoas que não obedeceram às abordagens no trânsito foram mortas a tiros pela polícia francesa no ano passado e três este ano, o que levou a pedidos por mais responsabilização.

“A morte de Nahel M. reflete, em primeiro lugar, as regras e práticas de como os policiais usam armas durante as abordagens no trânsito e, mais amplamente, as relações falhas entre a polícia e os jovens dos bairros de classe trabalhadora”, disse o jornal Le Monde em um editorial no sábado.

Em meio à agitação, um monumento da Segunda Guerra Mundial em Nanterre, que homenageia as vítimas do Holocausto e membros da resistência francesa, foi vandalizado à margem de uma marcha silenciosa na quinta-feira para prestar homenagem a Nahel.

As frases incluíam “Não perdoem nem esqueçam” e “Polícia, estupradores, assassinos”. O Congresso Judaico Europeu denunciou o vandalismo como um “ato vergonhoso de desrespeito à memória das vítimas do Holocausto”.

Na praça vazia onde Nahel foi morto, alguém havia pintado “A polícia mata” em um banco. Ao pé de uma ponte perto da Torre Eiffel, um homem senegalês vendendo cadeados e chaves baratas balançou a cabeça quando questionado se a morte de Nahel e a violência subsequente mudariam alguma coisa. “Duvido”, disse ele, dando apenas seu primeiro nome, Demba, por medo de retaliação. “A discriminação é muito profunda”./AP