A Polícia de Virgínia, nos Estados Unidos, está investigando uma explosão massiva em uma casa onde policiais estavam investigando denúncias de disparo de tiros e tentavam cumprir um mandado de busca na segunda-feira, 4.

Alguns oficiais tiveram ferimentos leves na explosão, mas nenhum deles foi levado ao hospital, disse a porta-voz da polícia do Condado de Arlington, Ashley Savage. Nenhuma morte foi confirmada até então, e o estado do suspeito, que estava na casa quando explodiu, é desconhecido.

O incidente começou por volta de 16h45 (18h45 em Brasília), quando a polícia respondeu a chamados de tiros disparados, os quais posteriormente determinaram que vinham de um sinalizador, disse Savage. Enquanto a polícia investigava, eles obtiveram um mandado de busca para a casa, segundo a porta-voz.

Quando a polícia tentou executar o mandado, horas depois de eles responderem inicialmente ao chamado, o suspeito disparou vários tiros dentro de casa, a polícia disse na rede social X, antigo Twitter. Foi então que a casa — um duplex — explodiu e pegou fogo pouco antes das 20h30.

Savage disse que não é claro se os tiros foram disparados de um sinalizador ou de uma arma de fogo diferente. Segundo a porta-voz, a polícia não tem qualquer evidência de que outras pessoas estavam no duplex, mas ainda não pode descartar isso nesta fase inicial de investigação.

Arlington é localizada do outro lado do rio Potomac, em Washington D.C. A explosão ocorreu em Bluemont, um bairro suburbano no norte de Arlington, onde muitas das casas são duplex que abrigam duas famílias.

Um estrondo massivo foi ouvida na área logo depois das 20h20. A energia foi cortada nas imediações da área e chamas podiam ser vistas no ar em uma rua próxima. Macas também foram vistas próximas à casa.

Departamento de Bombeiros e policiais de Arlington isolaram a casa a diversos quarteirões, para tentar conter o incêndio após a explosão na residência. Foto: AP Photo/Kevin Wolf

‘Pensei que um avião tinha explodido’

Carla Rodriguez, uma moradora de South Arlington, disse que ela pôde ouvir a explosão a mais de 3 quilômetros de distância e foi até o local do incidente, que estava isolado a quarteirões de distância, para ver o que tinha acontecido. “Eu pensei, na verdade, que um avião tinha explodido”, ela disse.

Bombeiros não sabem a causa da explosão, disse o capitão Nate Hiner, um porta-voz do Departamento de Bombeiros de Arlington. Oficiais ainda estavam combatendo o incêndio por volta das 22h15.

O Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos disse que agentes federais e investigadores federais de bombeiros estavam no local auxiliando na investigação./Associated Press.