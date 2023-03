Casal britânico encontra mel no assoalho e descobre que sua casa se transformou em grande colmeia

Um casal britânico levou um susto ao descobrir que sua casa se transformou em uma grande colmeia depois de encontrar mel brotando do assoalho. O incidente aconteceu em Folkestone, Kent, a cerca de 100 km de Londres, na Inglaterra.

Kate Dempsey e seu marido, Andrew Dempsey, contaram ao jornal inglês Daily Mail que, inicialmente, não deram muita importância às manchas negras que começaram a surgir pela casa, pensando se tratar de umidade.

Mas depois de um tempo, um estranho cheiro doce começou a ser sentido na casa e eles ficaram preocupados. Kate contou ao Daily Mail que decidiu então puxar as tábuas do assoalho e encontrou um pedaço de favo de mel de quase dois metros com litros de mel.

Casal britânico descobre que casa se transformou em grande favo de mel Foto: Reprodução/SWNS/Daily Mail

Ao tentar encontrar uma empresa para limpar todo o favo de mel da casa, o casal tomou outro susto ao receber um orçamento de até 10 mil libras (quase R$ 64 mil).

Os dois decidiram então pedir ajuda a alguns amigos e enfrentar o problema por conta própria, como eles contam ao jornal britânico. Protegidos com luvas de borracha, foram removendo o grande favo de mel aos pedaços.

Trabalhando durante os dias quentes do verão (Hemisfério Norte), a equipe também precisou enfrentar enxames que não aceitaram muito bem a situação e lutavam para continuar com o controle sobre o mel.

Continua após a publicidade

Como nem tudo era doce, o casal e seus amigos tiveram ainda de retirar vermes e mariposas do meio do mel e infiltrados no assoalho da casa, com relatou ao Daily Mail.

As descobertas, segundo Kate, pareciam não ter fim. Durante a saga, ela contou ter encontrado uma velha colmeia que estava completamente apodrecida.

“Demoramos cerca de quatro semanas no total para remover todo o mel, mas todos nós estávamos realmente ansiosos para tentar o nosso melhor para não atrapalhar as abelhas ou matar nenhuma”, contou Kate ao Daily Mail.