Caso de racismo no Parlamento da França coloca partido de Marine Le Pen em crise

PARIS — A Assembleia Nacional da França se indignou na semana passada quando um deputado da extrema direita, Grégoire de Fournas, interrompeu o discurso de um colega negro sobre migrantes mortos no Mar Mediterrâneo com o grito “De Volta à África!”. O ato foi considerado racista pelo presidente do Parlamento e lançou um desafio fundamental para a política francesa: como lidar com o fato da extrema direita ser a principal força de oposição ao governo.

Segundo Fournas e o partido a qual ele pertence, o Rassemblement National (Reagrupamento Nacional, em francês), o grito fazia referência ao barco que transportava imigrantes e não ao colega de esquerda, Carlos Martens Bilongo. Ambos são membros da Assembleia Nacional, a câmara baixa do Parlamento francês.

As justificativas não foram suficientes para evitar as sanções mais duras do Parlamento. Fournas teve dois meses de salário cortado e foi suspenso do prédio por duas semanas. Foi apenas a segunda vez que tal punição foi aplicada desde a fundação da Quinta República, em 1958.

Deputado francês Carlos Martens Bilongo (no centro da foto) ao lado de duas deputadas em demonstração antirracista no dia 4 deste mês, em Paris Foto: Manuel Ausloos / REUTERS

O desafio francês de lidar com a extrema direita como oposição ao governo se soma a um outro, interno do partido Reagrupamento Nacional. Desde que chegou ao centro da arena política, a legenda se esforça para limpar a imagem, ampliar a pauta para além da anti-imigração e sair do isolamento de décadas na política francesa.

Ampliação do partido no Parlamento

Em junho, os eleitores franceses elegeram 89 deputados do Reagrupamento Nacional, um recorde que expandiu a bancada que até então era de 8 deputados – uma minoria para uma câmara de 577 cadeiras. O que eles poderiam fazer com a nova quantidade parlamentar é dificultado pela Constituição francesa, que determina a maior parte do poder à Presidência. Entretanto, como principal partido de oposição, o Reagrupamento Nacional tem um desafio assistido nacionalmente.

O perfil do partido faz parte de uma tendência que toma conta de toda Europa: o crescimento da extrema direita nos parlamentos. Na Suécia, por exemplo, um partido anti-imigração opina sobre políticas do governo; na Itália, um partido nacionalista lidera o país.

A nova posição do Reagrupamento Nacional na Assembleia Nacional pode fornecer a oportunidade ideal para mostrar aos eleitores franceses que eles são capazes de governar algum dia, mas também pode expor deficiências e falhas. O episódio racista de Grégoire de Fournas violou as ordens internas rígidas do partido aos filiados, que dizem para “se comportarem de maneira exemplar” no Parlamento, onde se esforçaram para chegar.

Até então, as ordens rígidas funcionavam. Alguns meses após a eleição de junho, 39% dos franceses disseram acreditar que o Reagrupamento Nacional era capaz de governar o país — um aumento de 14 pontos percentuais em relação a 2017, de acordo com uma pesquisa recente da Fundação Progressista Jean-Jaurès.

Parlamentares do Reagrupamento Nacional, Marine Le Pen (à direita) e Sebastien Chenu (à esquerda) na Assembleia Nacional da França, em imagem do dia 8 deste mês Foto: Thomas Samson / AFP

A mesma pesquisa apontou que pela primeira vez o partido não foi considerado o mais nocivo para a democracia da França. Esse posto foi atribuído pelos franceses ao partido de esquerda radical, France Unbowed. “Tudo mudou”, disse a chefe de gabinete do Reagrupamento Nacional no Parlamento, Renaud Labaye, em uma entrevista antes do episódio da semana passada.

Na nova fase, o partido ganhou cargos importantes no Parlamento e no Judiciário francês, passou a receber um fundo partidário de € 10 milhões (R$ 54,5 milhões) e precisou ampliar o número de funcionários.

Histórico da extrema direita na França

Durante anos, um sistema esteve em vigor para garantir que a extrema direita não alcançasse o espaço que tem hoje. Formado em 1972 por Jean-Marie Le Pen, o pai da Marine Le Pen, o partido Reagrupamento Nacional, então chamado de Frente Nacional, fazia parte das tradições políticas mais rechaçadas moralmente na França – antissemitismo e xenofobia – e da ideia nacionalista de “primeiro francês”. Nesta época, a Frente Nacional propunha cortes drásticos na imigração, o endurecimento da lei e da ordem e uma defesa de valores sociais tradicionais.

Em resposta, os principais políticos criaram a “estratégia da barragem” – muitas vezes chamada de “frente republicana” – implorando ao eleitorado para votar em qualquer um, exceto os nacionalistas, particularmente durante o segundo turno crítico de uma eleição.

A situação política começou a mudar há uma década e permitiu que o Reagrupamento Nacional ganhasse popularidade nas cidades e cadeiras em conselhos regionais. Em junho, essa situação se alargou, após anos de campanha encabeçada por Le Pen para ‘desdemonizar’ o partido. Jean-Marie Le Pen, conhecido pelo antissemitismo e racismo, foi expulso da legenda pela filha; ao mesmo tempo, políticos mais moderados foram atraídos ao grupo.

Le Pen suavizou a agenda econômica populista do partido com o abandono da proposta de saída da União Europeia e ampliou a plataforma partidária para incluir questões diárias da sociedade civil, como os preços da energia. Ao mesmo tempo, o partido manteve muitas posições de extrema direita em questões relativas à imigração e a segurança nacional, muitas das quais se tornaram cada vez mais comuns.

As consequências do episódio racista envolvendo um deputado do Reagrupamento Nacional ainda são desconhecidas, mas, segundo o analista Jean-Yves Camus, co-diretor do Observatório de Política Radical da Fundação Jean-Jaurès, a maioria dos franceses não apoiarão um caso de racismo evidente, principalmente na Assembleia Nacional.