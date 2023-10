A Polícia portuguesa pediu desculpas aos pais da menina britânica Madeleine McCann pela forma como lidaram com o desaparecimento da menina no Algarve, em maio de 2007, segundo a BBC. Uma delegação de agentes portugueses viajou de Lisboa para Londres no início do ano para pedir desculpas a Gerry McCann, pai da menor, depois de os pais terem sido considerados suspeitos do desaparecimento.

Madeleine desapareceu do quarto onde dormia em um complexo turístico na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal, enquanto os pais jantavam com amigos. Durante o encontro com Gerry McCann, os agentes pediram desculpas pela forma como os detetives portugueses abordaram a investigação e o tratamento dispensado à família, conforme revelou o programa Panorama da emissora pública britânica.

Em setembro de 2007, os pais — Kate e Gerry McCann — foram considerados suspeitos na investigação inicial portuguesa, então liderada pelo detetive Gonçalo Amaral. No entanto, a Polícia Portuguesa admitiu agora que a investigação não foi conduzida de forma adequada.

Após anos de investigação, os agentes portugueses apoiaram este ano as autoridades alemãs, que acreditam que o alemão Christian Brueckner assassinou a menina. De acordo com uma investigação feita por oficiais alemães, Brueckner esteve no Algarve em 2007. Ele negou qualquer envolvimento.

O alemão Christian Brueckner, que vivia no Algarve na época do desaparecimento, é suspeito do desaparecimento da criança britânica Madeleine McCann. Foto: Carabinieri via AP

Em maio deste ano, investigadores passaram três dias fazendo buscas em um reservatório a cerca de 50 quilômetros do resort da Praia da Luz. Em uma breve declaração, os procuradores falaram que “alguns objetos foram encontrados” na investigação, sem dar mais detalhes.

Hans Christian Wolters, procurador do caso, acolheu favoravelmente o pedido de desculpas português. “É um bom sinal. Isto mostra que, em Portugal, há progressos no caso McCann”, disse Wolters./EFE