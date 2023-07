Caso Madeleine McCann: testemunha-chave afirma que a polícia ignorou sua denúncia em 2008

Um homem que apresentou à polícia uma denúncia sobre Christian Brückner, o principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann, que aconteceu em 2007, disse que sua primeira abordagem foi ignorada em 2008. Segundo ele, sua denúncia só foi levada a sério quando ele entrou em contato novamente, nove anos depois. As informações são do jornal The Guardian.

Um homem que apresentou à polícia uma denúncia sobre Christian Brückner, o principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann, disse que sua primeira abordagem foi ignorada em 2008 Foto: Reprodução/Netflix

O homem alemão, identificado por Helge B, disse que relatou ao Scotland Yard a suspeita do envolvimento de Brückner no sequestro da criança, mas não teve resposta. Em 2017, ele contatou a polícia novamente.

Ao jornal alemão Bild, Helge disse que revelar sua conexão com Brückner arruinou sua vida. Ele admitiu ter cometido pequenos crimes com Brückner quando ambos moravam perto da Praia da Luz, em Portugal, o resort de onde Madeleine desapareceu em 2007.

Helge disse: “Liguei para o Scotland Yard em 2008, para a linha direta de Maddie. Disse-lhes que conheço alguém que tem algo a ver com isso e dei a eles o nome dele. Eles anotaram meus dados pessoais, meu número de telefone, mas nada aconteceu. Nada! Eles nem sequer me retornaram a ligação. Pensei comigo mesmo: acho que eles entrarão em contato em algum momento”.

Após ser libertado da prisão em 2017, depois de ser condenado por tráfico de pessoas, Helge disse que o 10º aniversário do desaparecimento da menina o levou a entrar em contato novamente com a polícia. Ele disse que dois policiais foram encontrá-lo e, mais tarde, ele foi interrogado formalmente.

Em 2018, ele foi contatado pela polícia criminal alemã, BKA, para testemunhar em um julgamento em que Brückner foi condenado por estuprar uma mulher idosa americana em 2005. Brückner está preso na Alemanha após essa condenação.

Helge afirmou que informou a polícia sobre sua descoberta de um vídeo do estupro, supostamente feito por Brückner. O vídeo foi encontrado em 2007 no apartamento de Brückner. “Coisas de turistas, pensei, até que encontrei o vídeo da mulher mais velha.”

Ele disse que inicialmente pensou que fosse “um filme”. Ele relata que assistiu à mulher sendo estuprada por um homem mascarado, que, no final do vídeo, tirou a máscara. “Então vi que era o Brückner”, disse ele. Helge disse que havia visto outros vídeos, inclusive um de abuso sexual infantil, segundo a reportagem.

Ele disse que um policial que era seu amigo e um advogado o alertaram para não relatar o que havia visto, porque traria problemas

Ele encontrou Brückner novamente em 2008 na, Espanha. Helge tentou evitar falar com ele. “Foi difícil para mim - afinal, eu sabia o que ele tinha feito e que ele era imensamente perigoso.” Brückner perguntou a Helge se ele ainda viajava para Portugal para ganhar dinheiro. “Eu disse a ele: ‘Desde que aquela garotinha desapareceu, há muita polícia por lá e eu não preciso disso.’ Começamos a falar sobre Maddie e eu disse: ‘Não entendo como a pequena poderia ter desaparecido sem deixar nenhum rastro. Christian tinha bebido duas ou três cervejas e, em resposta, ele disse: ‘Ela não gritou.’”. Helge disse que entendeu o que ele quis dizer. Brückner fugiu durante a noite.

Ele afirmou acreditar que Brückner não é necessariamente o culpado. “Mas com tudo o que sei sobre ele, eu certamente acho que ele é capaz de cometer um crime assim. Acredito que ele a sequestrou. Se ele realmente a matou no final, eu não sei.”