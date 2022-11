Casos de estupro seguido de morte contra adolescentes causam revolta na França

Publicidade

Cidadãos franceses ficaram estarrecidos após a confirmação do segundo caso de estupro seguido de morte contra adolescentes em poucas semanas no país. Uma marcha foi convocada para a próxima sexta-feira, 25, em homenagem à jovem Vanessa, de 14 anos, e vítima do último caso registrado pelas autoridades. Em outubro, uma menina de 12 anos foi encontrada morta em um baú em Paris, com sinais de abuso sexual.

De acordo com a polícia francesa, Vanessa foi sequestrada perto de sua escola na cidade de Tonneins, localizada a cerca de 680 km a sudoeste de Paris, na sexta-feira, 18. Um suspeito, identificado apenas como Romain C., de 31 anos, foi preso e confessou ter estuprado e estrangulado a menina.

Leia também Governo da Colômbia retoma negociações de paz com o ELN, última guerrilha ativa do país

Após ser preso, Romain, que mora na cidade vizinha de Marmande, disse que passou a manhã de sexta-feira em seu carro, fumando maconha. Ao ver a adolescente, obrigou-a a “entrar à força” em seu veículo e deixou o local rapidamente. Depois, estuprou e estrangulou a adolescente, segundo informou a Promotoria no domingo, 20. O corpo de Vanessa foi encontrado em uma casa abandonada ao norte de Tonneins.

Adolescente Vanessa, de 14 anos, foi sequestrada, estuprada e morta após sair da escola. Foto: Arquivo da família via AFP

“A população está afetada. Poderia ter sido minha filha, minha irmã. Para nós, é uma menina da nossa cidade”, afirmou o prefeito de Tonneins, Dante Rinaudo, em uma entrevista coletiva na segunda-feira, 21.

Na frente da grade da escola de ensino médio Germillac, onde a menor estudava, foram depositadas dezenas de flores e de mensagens de apoio. Uma marcha em homenagem à jovem foi marcada para a sexta-feira, 25, em Tonneins, depois de uma missa marcada para começar às 17h30 (13h30 em Brasília).

Segundo Rinaudo, Vanessa será enterrada na Espanha, onde viveu vários anos com seus pais, de origem colombiana. “A família deseja enterrar a menor na região de Granada, de onde era originária”, antes de chegar à França, afirmou o prefeito.

Continua após a publicidade

Antes de Vanessa, há pouco mais de um mês, um caso similar chocou os franceses em Paris. O corpo da menina Lola, de 12 anos, foi encontrado em um baú de plástico, com as mãos e os pés amarrados e um corte no pescoço. Ela tinha desaparecido depois de sair da escola.

Corpo de Lola Daviet, de 12 anos, foi encontrado pela polícia de Paris na sexta-feira, 14; menina tinha um corte no pescoço e mãos e pés estavam amarrados

Uma mulher de 24 anos, chamada Dahbia B, e um homem de 43 anos que não teve a identidade revelada foram presos pela polícia de Paris um dia depois. A mulher, de origem argelina, seria parente de uma vizinha de Lola, e foi flagrada por câmeras de segurança entrando no prédio acompanhada pela menina. Horas depois, ela deixou o local carregando um baú. O homem de 43 anos teria transportado a suspeita e a caixa em que ela provavelmente transportava o corpo da menina.

De acordo com Annie Courgue, presidente da associação de proteção da infância La Mouette, os pais de Vanessa “tiveram de ser hospitalizados na noite de sexta-feira para sábado”, após tomarem conhecimento da morte da filha.

Após os dois casos, a associação pediu à sua vice-presidente, a senadora de direita Christine Bonfanti-Dossat, que interpele o governo para que torne “as câmeras de vigilância sejam obrigatórias na entrada das escolas”. A La Mouette também pede “medidas para evitar a reincidência”, evocando o passado do suspeito. Aos 15 anos, ele já tinha sido condenado a 15 dias de prisão por agressão sexual a menor./ Com AFP