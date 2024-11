Catar suspende seus trabalhos para mediar negociações entre o Hamas e Israel

Autoridades do Catar informaram a Israel e ao Hamas que não continuarão como mediadores “enquanto for recusado uma negociação de acordo em boa fé” e “como consequência, o gabinete político do Hamas (no país) não serve mais o seu propósito.”

Uma fonte diplomática destacou que autoridades do país disseram a lideres do Hamas que terão que partir se não estiverem comprometidos com negociações sérias.