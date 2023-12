Cebri realiza seminário sobre Oriente Médio em momento que atenção mundial se volta para região

O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) realiza até o dia 11 deste mês o seminário “Oriente Médio em Foco” para debater a história, política e relações do Oriente Médio com o Brasil e o mundo. A iniciativa acontece no momento em que a atenção internacional se volta mais uma vez para à região por causa do conflito Israel-Palestina, que vive um novo episódio após o ataque do grupo terrorista Hamas em Israel no dia 7 de outubro.

Segundo a pesquisadora do Cebri e coorganizadora do curso, Monique Sochaczewski, o seminário propõe debater o Oriente Médio a partir de diversas perspectivas, seja política, humanitária, etnográfica ou de relações internacionais. “Tratam-se de perspectivas sérias, com profissionais de diferentes perfis, que pesquisam a região há anos”, disse.

Sochaczewski é uma das pesquisadoras a participar do seminário. Ela ministra a aula sobre Israel, na qual aborda a fundação do Estado de Israel, em 1948, e os confrontos israelo-palestinos, que mobilizam a região e o mundo, a exemplo da atual guerra. Outras aulas incluem a política do islamismo, a questão da Palestina, a Síria e o Líbano, a Arábia Saudita e o Irã, a Turquia e as relações do Brasil com a região.

Imagem de setembro de 2019 mostra bandeira nacional do Irã. País é um importante ator na política do Oriente Médio Foto: Ali Mohammadi / Bloomberg

O seminário também tem a participação de Najad Khouri, economista pela PUC e sócio-fundador do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio (GEPOM); Guilherme Casarões, doutor em relações internacionais, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pesquisador Sênior do Cebri; Danny Zahreddine, doutor em geografia e diretor de Institutos Sociais da PUC de Minas Gerais; Nathália Quintiliano, trabalhadora humanitária com atuação na guerra do Iêmen e na guerra civil da Síria pela ONU e Médicos Sem Fronteiras; e Paulo Gabriel Hilu, doutor em antropologia e professor associado da Universidade Federal Fluminense.

As aulas tiveram início em 20 de novembro e seguem até o dia 11, mas permanecem gravadas para os inscritos. As inscrições continuam abertas, com o propósito de ampliar o conhecimento sobre uma região considerada um dos berços da civilização e da ciência. O Oriente Médio é onde surgiram as três principais religiões monoteístas da história (o Cristianismo, o Judaísmo e o Islamismo) e foi palco de conflitos históricos fundamentais, tanto no passado quanto na contemporaneidade.

Os atuais Estados da região foram originados a partir da demarcação das fronteiras da região pelas portências europeias Reino Unido e França em 1917, com o fim do Império Otomano. Desde então, Estados emergiram como atores-chave no contexto geopolítico e estratégico do Oriente Médio.