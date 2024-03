Declaração conjunta de países da Celac cobra cessar-fogo imediato em Gaza

O documento publicado no sábado, porém, não foi assinado por todos os 33 membros da Celac e não recebeu o aval de países como Argentina, Uruguai e Equador. Os respectivos presidentes Javier Milei, Luis Lacalle Pou e Daniel Noboa estiveram ausentes da Cúpula em São Vicente e Granadinas.

“Deploramos o assassinato de civis israelenses e palestinos, incluindo os cerca de 30 mil palestinos mortos desde o início da incursão de Israel em Gaza, e manifestamos profunda preocupação com a situação humanitária catastrófica na Faixa de Gaza e com o sofrimento da população civil palestina”, indica o primeiro dos seis tópicos listados no documento, segundo o comunicado do Itamaraty.