Celulares de Trump e de J.D. Vance foram alvos de ataque de hackers chineses, diz jornal

Os candidatos a presidente e vice presidente pelo Partido Republicano Donald Trump e J.D. Vance foram alvos de uma invasão de dados supostamente promovida por hackers chineses, segundo o jornal The New York Times. Os celulares de ambos foram os alvos principais de ataques feitos às redes de comunicações americanas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto nesta sexta-feira, 25.

Os investigadores estão trabalhando para determinar se e quais dados de comunicação foram obtidos ou observados pela sofisticada invasão de sistemas de telecomunicações, de acordo com essas pessoas, que falaram sob condição de anonimato para descrever um caso de segurança nacional ativo e altamente sensível.

O candidato pelo partido Republicano, Donald Trump, e seu vice, J.D. Vance Foto: Eric Lee/NYT

O tipo de informação em telefones usados por um candidato presidencial e seu companheiro de chapa pode ser uma mina de ouro para uma agência de inteligência: para quem eles ligaram e enviaram mensagens de texto, com que frequência se comunicaram com certas pessoas e por quanto tempo conversaram com essas pessoas. Isso pode ser altamente valioso para um adversário como a China. Esse tipo de dado de comunicação pode ser ainda mais útil se os hackers pudessem observá-lo em tempo real. A equipe de campanha de Trump foi informada esta semana que o candidato presidencial republicano e seu vice estavam entre várias pessoas dentro e fora do governo cujos números de telefone foram alvos da infiltração nos sistemas telefônicos da Verizon, disseram as autoridades.

Não ficou claro se os hackers conseguiram obter acesso às mensagens de texto, especialmente aquelas enviadas por canais não criptografados.

Dados sobre as comunicações de um candidato presidencial e vice-presidencial — mesmo sem o conteúdo das ligações e mensagens — também podem ajudar um adversário como a China a identificar e direcionar melhor as pessoas no círculo interno de Trump para operações de influência.

A revelação ocorreu nos estágios finais de uma campanha na qual a equipe de Trump também foi alvo de hackers iranianos, que atacaram repetidamente pessoas próximas com e-mails de spear phishing que foram, pelo menos parcialmente, bem-sucedidos em obter acesso às comunicações e documentos de sua campanha.

A segurança em torno de Trump também foi reforçada devido às ameaças de assassinato vindas do Irã.

Um porta-voz da campanha de Trump não citou diretamente se os telefones usados pelo candidato e por Vance foram alvos. Mas em uma declaração, o porta-voz, Steven Cheung, criticou a Casa Branca e a vice-presidente Kamala Harris e procurou culpá-los por permitir que um adversário estrangeiro visasse a campanha.

No início deste ano, autoridades de segurança descobriram a presença em sistemas de telecomunicações americanos de um grupo de hackers afiliado à China chamado Salt Typhoon. Mas os investigadores determinaram apenas recentemente que os hackers estavam mirando números de telefone específicos, disseram as autoridades.

A infiltração dos hackers se estende além da campanha política de 2024, com diversas pessoas supostamente sendo alvos, disseram pessoas familiarizadas com a investigação, sugerindo que isso pode ter implicações de longo alcance para a segurança nacional.

A investigação sobre a extensão da invasão e qualquer dano à segurança nacional está em seus estágios iniciais. Se tal ataque poderia monitorar ou gravar conversas telefônicas é difícil de saber, e se os hackers poderiam ler ou interceptar textos, por exemplo, dependeria em grande parte de quais aplicativos de mensagens os alvos usavam e como esses dados se moviam pelos sistemas da empresa telefônica. O Wall Street Journal relatou no mês passado que um ataque cibernético ligado ao governo chinês havia se infiltrado nas redes de alguns provedores de banda larga dos EUA e poderia ter obtido informações de sistemas usados pelo governo federal em esforços de grampo do tribunal FISA. Anteriormente, pesquisadores e autoridades do governo alertaram que contas secretas chinesas estavam se passando por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, espalhando teorias da conspiração e promovendo a divisões entre os americanos. O método se assemelha à campanha de desinformação da Rússia na eleição de 2016.

Além dos EUA, a China também é acusada de tentar influenciar nas eleições de Taiwan. Um suposto grupo de hackers patrocinado pelo Estado chinês intensificou os ataques mirando a ilha autogovernada que Pequim reivindica como parte do seu território. Os ataques foram observados pela empresa de inteligência de segurança cibernética Recorded Future a partir da preparação do pleito até pouco antes da posse de William Lai, favorável a independência./NYT e AP