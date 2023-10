Todos os celulares dos Estados Unidos irão apitar ao mesmo tempo nesta quarta-feira; saiba por quê

“ISSO É UM TESTE”: essa é a mensagem que piscará na tela de todos os celulares e de todas televisões dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 4, enquanto o governo federal testará seu sistema de alerta utilizado para avisar a população sobre emergências, como uma aviso que antecipa uma tempestade severa, por exemplo.

O Sistema Integrado de Aviso e Alerta Público é um serviço dos Estados Unidos que envia mensagens por meio do Sistema de Alerta de Emergência, um esquema de alerta projetado para permitir que o presidente fale com o povo dentro de 10 minutos durante uma emergência nacional por meio de canais específicos, como rádio e televisão. Há ainda mensagens curtas – de 360 caracteres ou menos – que também vão para os celulares para sinalizar algo importante.

Embora esses tipos de alertas sejam frequentemente direcionados para moradores de áreas específicas para alertar sobre acontecimentos da região, o teste desta quarta-feira será enviado simultaneamente para todos os moradores do país. A operação está programada para ocorrer às 14h20 do horário leste (15h20, no horário de Brasília).

Além do SMS, as pessoas que assistem à transmissão ou televisão a cabo ou ouvem rádio acompanharão uma mensagem com duração de um minuto que diz: “Este é um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência, emitido pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, cobrindo os Estados Unidos a partir de 14: 20h às 14h50 horário do leste dos EUA. Isto é apenas um teste. Nenhuma ação é exigida por parte do público.”

O teste gerou nas redes sociais uma notícia falsa de que faz parte de uma conspiração para enviar um sinal aos celulares em todo o país, a fim de ativar nanopartículas como o óxido de grafeno que foram introduzidas no corpo das pessoas. Especialistas rejeitaram essas alegações, mas algumas redes sociais dizem que desligarão seus celulares na quarta-feira.

Em 2018, o sistema de alerta provocou pânico no Havaí, com uma mensagem disparada por engano por um funcionário. Os moradores receberam, no dia 13 de janeiro, um alerta falso em seus celulares que indicava que um míssil balístico tinha sido disparado na direção do Estado. O aviso dizia “Ameaça de míssil balístico em direção ao Havaí. Busque um abrigo imediato. Isto não é um teste.”

Alerta enviado por engano aos moradores do Havaí dizia que Estado americano era ameaçado por míssil balístico e deixou moradores em pânico por cerca de 40 minutos Foto: Courtesy of TWITTER @wpugh/via REUTERS

A então senadora democrata pelo Havaí Tulsi Gabbard foi uma das primeiras a esclarecer o equívoco e, no Twitter, afirmou que nenhum míssil estava chegando no Estado. Na rede social, ela dizia que tinha confirmado a informação com o governo estadual. “As pessoas do Havaí acabaram de provar a crua realidade do que enfrentaríamos aqui em caso de um potencial ataque nuclear”, disse Gabbard em uma entrevista depois do incidente./Associated Press.