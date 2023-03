Não temos registros de que a China pediu dados de usuário, diz CEO do TikTok ao Congresso dos EUA

WASHINGTON - O CEO do TikTok Shou Zi Chew se esquivou dos questionamento do Congresso dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 23, sobre a segurança de usuários americanos na plataforma. Ao ser questionado se a China interferia nos dados coletados pelo aplicativo, ele se limitou a dizer que não havia registros de que o país havia pedido tais dados. Os deputados não pareceram convencidos ao fim da sessão, em um momento em que a presidência avalia proibir totalmente o aplicativo no país.

Shou Zi Chew fez uma rara aparição pública diante de um comitê do Congresso para defender que o popular aplicativo de compartilhamento de vídeo não deveria ser banido totalmente do país, em um movimento que seria sem precedentes nos EUA. Nos últimos meses, vários países impuseram restrições ao aplicativo por temores de segurança devido à sua origem chinesa.

O executivo-chefe do TikTok, que pertence à gigante chinesa da internet ByteDance, foi bombardeado com perguntas sobre o relacionamento do aplicativo com sua empresa-mãe e a influência potencial da China sobre a plataforma. Os legisladores republicanos e democratas perguntaram repetidamente a Chew se o TikTok estava espionando os americanos em nome do governo chinês, e em sinal de irritação, o cortavam no meio da frase e exigiam respostas “sim” ou “não”.

O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, foi questionado pelo Congresso americano sobre os laços entre a plataforma e o governo chinês Foto: OLIVIER DOULIERY/AFP

“Não vi nenhuma evidência de que o governo chinês tenha acesso a esses dados; eles nunca nos pediram, nós não os fornecemos”, disse ele sobre informações de usuários americanos. “Eu examinei - e não vi nenhuma evidência disso acontecendo. Nosso compromisso é mover seus dados para os Estados Unidos, para serem armazenados em solo americano por uma empresa americana, supervisionados por pessoal americano.”

Ele buscou convencer os legisladores de um plano de US$ 1,5 bilhão chamado Projeto Texas, que encaminharia todos os dados de usuários dos EUA para servidores domésticos pertencentes e mantidos pela gigante de software Oracle.

De acordo com o projeto, o acesso aos dados dos EUA seria gerenciado por funcionários dos EUA por meio de uma entidade separada chamada TikTok US Data Security, que emprega 1.500 pessoas, é administrada independentemente da ByteDance e seria monitorada por observadores externos. Os planos, porém, foram constantemente rechaçados pelos legisladores.

Continua após a publicidade

Batalha geopolítica

O depoimento ocorreu em um momento crucial para a empresa, que adquiriu 150 milhões de usuários americanos, mas está sob crescente pressão das autoridades americanas. O TikTok e sua controladora ByteDance foram arrastadas em uma batalha geopolítica mais ampla entre Pequim e Washington sobre comércio e tecnologia.

O presidente Joe Biden e o líder chinês, Xi Jinping, estão fazendo campanha para fortalecer seus próprios setores de tecnologia e cortaram o comércio com os países um do outro devido ao aumento das suspeitas entre Washington e Pequim

O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, testemunha durante uma audiência do Comitê de Energia e Comércio da Câmara em 23 de março de 2023 Foto: Alex Brandon/AP

As tensões aumentaram nas últimas semanas, com o governo Biden pressionando para que o TikTok fosse vendido de seus proprietários chineses ou enfrentasse uma possível proibição em solo americano. Mas os comentários da China na quinta-feira contra uma venda limitam o que a Casa Branca pode fazer para conter o aplicativo sem aumentar as tensões.

Na quarta-feira, a empresa enviou dezenas de TikTokers populares ao Capitólio para fazer lobby com os legisladores para preservar a plataforma. Ela também colocou anúncios em toda Washington que prometem proteger os dados e a privacidade dos usuários e criar uma plataforma segura para seus jovens usuários.

O TikTok tem sido alvo de alegações de que sua propriedade chinesa significa que os dados do usuário podem acabar nas mãos do governo chinês ou que podem ser usados para promover narrativas favoráveis aos líderes comunistas do país.

Continua após a publicidade

Por sua parte, o TikTok tem tentado se distanciar de suas origens chinesas, dizendo que 60% de sua empresa-matriz ByteDance é propriedade de investidores institucionais globais, como o Carlyle Group, uma multinacional de origem americana. A ByteDance foi fundada por empresários chineses em Pequim em 2012.

A ByteDance não pertence ou é controlada pelo governo chinês”, disse o CEO a certa altura, uma resposta que visivelmente frustrou os legisladores. “É uma empresa privada.”

Leia mais TikTok proibido: Veja quais países barram a rede social chinesa por temores de segurança

Risco de proibição

“O futuro do TikTok nos EUA é definitivamente mais sombrio e incerto hoje do que ontem”, disse Lindsay Gorman, chefe de tecnologia e geopolítica do German Marshall Fund e ex-consultora de tecnologia do governo Biden. “Não é apenas um lado do corredor clamando para que o TikTok aborde essas questões de segurança nacional, mas agora isso está vindo de todos os lados.”

Em um comunicado, uma porta-voz do TikTok disse que a audiência “foi dominada por arrogância política”.

A proibição total de um aplicativo nos EUA seria sem precedentes e não está claro como o governo faria para aplicá-la. Especialistas dizem que as autoridades podem tentar forçar a Apple e o Google a remover o TikTok de suas lojas de aplicativos, impedindo que novos usuários o baixem e também impedindo que usuários existentes o atualizem, tornando-o inútil.

Continua após a publicidade

Os EUA também podem bloquear o acesso à infraestrutura e aos dados do TikTok, apreender seus nomes de domínio ou forçar provedores de serviços de Internet a filtrar o tráfego de dados do TikTok, disse Ahmed Ghappour, especialista em direito criminal e segurança de computadores que leciona na Escola de Direito da Universidade de Boston.

Mas um usuário experiente em tecnologia ainda pode contornar as restrições usando uma rede virtual privada para fazer parecer que o usuário está em outro país onde não está bloqueado, disse ele.

O logotipo Douyin, a contraparte chinesa do TikTok, é visto em um escritório da ByteDance em Pequim em 16 de março de 2023 Foto: Mark Cristino/EFE

Em geral, os pesquisadores disseram que o TikTok se comporta como outras empresas de mídia social quando se trata de coleta de dados. Em uma análise divulgada em 2021, o Citizen Lab, sem fins lucrativos, da Universidade de Toronto descobriu que o TikTok e o Facebook coletam quantidades semelhantes de dados do usuário, incluindo identificadores de dispositivos que podem ser usados para rastrear um usuário e outras informações que podem reunir o comportamento de um usuário, todas informações valiosas para anunciantes.

Para bloquear esse rastreamento, o Congresso, a Casa Branca, as forças armadas dos EUA e mais da metade dos Estados americanos proibiram o uso do aplicativo em dispositivos oficiais.

Mas limpar todo o rastreamento de dados associado à plataforma pode ser difícil. Em um relatório divulgado este mês, a empresa de segurança cibernética Feroot disse que os chamados pixels de rastreamento da ByteDance, que coletam informações do usuário, foram encontrados em 30 sites estaduais dos EUA, incluindo alguns em que o aplicativo foi banido para uso oficial.

Outros países, incluindo Dinamarca, Canadá e Nova Zelândia, juntamente com a União Europeia, já proibiram o TikTok de dispositivos emitidos para funcionários do governo, citando preocupações com a segurança cibernética.

Continua após a publicidade

David Kennedy, um ex-oficial de inteligência do governo que dirige a empresa de segurança cibernética TrustedSec, concorda em restringir o acesso ao TikTok em telefones emitidos pelo governo porque eles podem conter informações militares confidenciais ou outro material confidencial. Uma proibição nacional, no entanto, pode ser muito extrema, disse ele. Ele também se perguntou onde isso poderia levar.

“Temos a Tesla na China, temos a Microsoft na China, temos a Apple na China. Eles vão começar a nos banir agora?” Kennedy disse. “Pode aumentar muito rapidamente.”/AFP e AP