Cerimônia com origens na Idade Média proclama hoje Charles III como rei britânico

Charles III será proclamado rei dos britânicos neste sábado, 10, dois dias após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em uma cerimônia com raízes na Idade Média. Por volta das 6h (no horário de Brasília), o Conselho de Sucessão se reúne no Palácio de Saint James. Uma hora depois, às 7h, o anúncio será feito e, pela primeira vez na história, a cerimônia será transmitida pela televisão.

A tradição tem origem saxônica. Com a queda do Império Romano, as Ilhas Britânicas foram invadidas por tribos bárbaras, que lutavam entre si pelo controle do território, entre eles os anglos e os saxões. Quando um rei saxão morria, seus pares se reuniam para eleger o novo monarca.

A tradição entrou na Baixa Idade Média e foi mantida quando os normandos, com Guilherme, o Conquistador, invadiram a Grã-Bretanha em 1.066 e outros reis medievais que o sucederam.

A última vez em que o conselho se reuniu foi em 1952, quando George VI morreu e Elizabeth II foi proclamada rainha. Ao longo do século 20, o conselho também foi responsável por proclamar os reinados de Edward VIII, Edward VII e George V, e, antes deles, da rainha Vitória, em 1837.

Charles III e a rainha-consorte, Camilla, no Palácio de Buckingham após a morte de Elizabeth II Foto: REUTERS/Henry Nicholls

A lei comum britânica determina que a coroa nunca morre. Por isso, quando cada monarca falece, normalmente se diz: “O rei está morto. Longa vida ao rei”. Então, num período de 24 horas, o Conselho de Sucessão se reúne para homologar a ascensão de um novo monarca ao trono. No caso de Charles III, a cerimônia deve levar mais do que 24 horas para ocorrer pelo fato de a rainha ter morrido à tarde, no dia 8.

Fazem parte desse conselho que proclama o novo rei, sempre segundo a tradição, os membros do conselho privado, que reúne membros da família real e ministros do gabinete, além de membros da aristocracia e representantes de países da Commonwealth. No caso de Charles III, devem participar da reunião a rainha-consorte, Camilla, e William, o príncipe de Gales. A ministra do Comércio, Penny Mourdaunt, deve presidir a sessão, que reunirá cerca de 200 conselheiros.

A reunião terá início sem o rei e os conselheiros anunciarão a morte de Elizabeth II e a ascensão de Charles III ao trono. Na segunda parte da cerimônia, Charles fará uma declaração e jurará e assinará um juramento. Posteriormente, ele será proclamado rei nos 4 países que formam o Reino Unido - Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

Na sexta-feira, Charles III fez seu primeiro discurso à nação. No pronunciamento, marcado pela lembrança da memória da rainha, o novo monarca renovou os votos de dedicar sua vida ao serviço público e aos britânicos.

Ao longo do dia, ele demonstrou empatia em um momento de luto. Um de seus primeiros atos foi cumprimentar longamente os súditos que faziam vigília diante do Palácio de Buckingham. No discurso, ele prometeu reinar com lealdade e amor, e elogiou a rainha-consorte, Camilla, e os herdeiros, William e Harry, que abandonou as funções reais há dois anos. / AP e NYT