Chanceler da Argentina chama Eduardo Bolsonaro de ignorante por criticar Cristina Kirchner

BUENOS AIRES - O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, reagiu no Twitter às publicações do deputado Eduardo Bolsonaro e do senador americano Ted Cruz que criticavam a vice-presidente argentina Cristina Kirchner. Em seu próprio perfil, o chanceler chamou os dois políticos de “ignorantes”.

“Um mais ignorante que o outro”, escreveu em uma postagem na qual reproduziu os comentários de Bolsonaro e Cruz. “Mas há algo que eles deixam em destaque: a perseguição judicial de @CFKArgentina [perfil de Kircher] é movida por interesses ideológicos que nascem fora da Argentina. Vamos cuidar da nossa democracia. Todas e todos com Cristina”. Cafiero é um peronista defensor de Cirstina Kirchner.

Leia também Resposta de Kirchner às acusações na Argentina é parecida com a de Lula na Lava Jato, diz analista

Uno más ignorante que el otro.



Pero hay algo que dejan en relieve: la persecución judicial a @CFKArgentina está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina. Cuidemos nuestra democracia. Todas y todos con Cristina. pic.twitter.com/MO2ona2rPI — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) August 26, 2022

O senador republicano escreveu na noite de quinta-feira, 25, que “a evidência de que Cristina Fernández de Kirchner é uma cleptocrata agora é pública e avassaladora, e sua corrupção por décadas minou a segurança nacional americana. O Congresso determinou sanções por seu comportamento. A administração Biden deve impô-los.”

O chanceler da Argentina, Santiago Cafiero Foto: LUONG THAI LINH/EPA/EFE

O filho do presidente Jair Bolsonaro, então, recompartilhou a postagem destacando o pedido de Cruz por sanções dos EUA à vice-presidente argentina. “Apoiado”, escreveu.

O senador republicano do Texas, que é membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado, enviou na quinta-feira uma carta ao secretário de Estado Anthony Blinken pedindo que o Departamento de Estado imponha as sanções ordenadas pelo Congresso a Cristina e seus familiares imediatos. No pedido, Cruz citou “acusações de corrupção apresentadas recentemente por um procurador federal argentino”.

Continua após a publicidade

Pedido de prisão

Na última segunda-feira, 22, o Ministério Público da Argentina pediu uma sentença de 12 anos de prisão e perda dos direitos políticos perpétua para Cristina Kirchner, acusada de corrupção em licitação de obras durante seu mandato como presidente (2007-2015).

O caso contra Cristina envolve supostas irregularidades na concessão de 51 contratos de obras públicas na província de Santa Cruz a companhias pertencentes ao empresário Lázaro Báez durante os mandatos dela e do marido, seu antecessor Néstor Kirchner. O Ministério Público estimou em 1 bilhão de dólares a quantia que teria sido desviada pelo Estado.

O processo judicial começou em 2019 e estima-se que a decisão dos juízes seja conhecida até final do ano. Em caso de condenação, Kirchner pode recorrer. Enquanto não houver uma sentença da Suprema Corte e devido à sua imunidade política como vice-presidente e presidente do Senado, ela não será presa, nem ficará inabilitada.

A vice-presidente argentina Cristina Kirchner cumprimenta apoiadores reunidos do lado de fora do Congresso Nacional, após fazer um discurso nas redes sociais, defendendo-se de acusações contra ela em um caso de corrupção, em Buenos Aires, Argentina Foto: Agustin Marcarian/Reuters

Cristina disse ser vítima de uma perseguição judicial para afastá-la da política. “Nada, absolutamente nada do que disseram [os promotores] foi provado”, disse em um discurso de mais de duas horas transmitido pelas rede sociais de seu gabinete no Senado logo depois do anúncio do Ministério Público.

O pedido de prisão foi condenado pela Presidência da República da Argentina, em um posicionamento institucional, e pelo presidente da República, Alberto Fernández, em uma manifestação particular.

Continua após a publicidade

“A perseguição judicial endossada e promovida por diferentes veículos de comunicação, a criminalização abusiva da figura da associação ilícita e a imposição da prisão preventiva como pena antecipada” são “aspectos que contradizem os dogmas do direito penal no Estado de Direito. Nenhum dos atos atribuídos à ex-presidente foi provado, e toda a acusação contra ela se refere apenas à função que ela exerceu durante aquele período, o que lamentavelmente degrada os princípios mais elementares do direito penal moderno”, diz o texto da presidência.

Em uma nota pessoal, Alberto Fernández afirmou que “é um dia muito ingrato” para alguém que, como ele, “cresceu na família de um juiz, cresceu no mundo do Direito e ensina Direito Penal há mais de três décadas”. Ele reiterou seu “mais profundo afeto e solidariedade” em relação à vice-presidente./Com informações da AFP