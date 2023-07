Chanceler do Uruguai critica Mercosul e diz que China ‘está esperando’ por acordo comercial

PUERTO IGUAZÚ — O chanceler do Uruguai, Francisco Bustillo, criticou o “imobilismo” do Mercosul em plena cúpula do grupo e afirmou que a China “está esperando” para concretizar um acordo comercial com seu país. As declarações expõem o racha dentro do Mercosul, que tenta barrar a parceria entre os chineses e o Uruguai.

Em discurso acompanhado pelo ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, Bustillo destacou que chegou a apresentar ao Mercosul seus estudos para assinar um acordo comercial unilateral com a China na forma de um tratado de livre-comércio. “A China está esperando, o Uruguai está esperando”, alertou o chanceler uruguaio.

De acordo com o representante do governo Lacalle Pou, para o Uruguai, “é sempre melhor” negociar junto ao Brasil, Argentina e Paraguai, países-membros do Mercosul. “Mas a única coisa que não nos vamos permitir é a imobilidade”, alertou. “A tarifa externa comum (TEC) não tem absolutamente nada em comum. Hoje temos tarifas nacionais e não uma tarifa externa comum”, seguiu o ministro nas críticas ao Mercosul.

Abertura da Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados em Puerto Iguazú, Argentina, em 3 de julho de 2023. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

“O bloco não tem conseguido consolidar políticas internas que permitam um aumento substancial dos laços comerciais entre os sócios e tem ficado de fora de importantes negociações comerciais que acontecem no cenário internacional”, disparou o chanceler uruguaio, na cúpula do Mercosul que acontece em Puerto Iguazú, Argentina.