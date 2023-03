Piso de templo desaba na Índia e deixa 13 mortos; veja vídeo

Parte do chão de um templo antigo desabou em uma cidade no centro da Índia nesta quinta-feira, 30, deixando 13 pessoas mortas, segundo autoridades do país.

O piso do Templo Mahadev Jhulelal, que ficava sobre um poço utilizado em rituais religiosos cedeu, e 25 dos fiéis que estavam no templo no momento caíram. Onze pessoas morreram na hora, e duas, no hospital. O resto dos sobreviventes está hospitalizado.

O acidente ocorreu na cidade de Indore, no estado de Madhya Pradesh, onde acontece esta semana um festival hindu que reúne centenas de pessoas.

Chão cedeu durante adoração e devotos caíram em antigo poço comunitário Foto: AP Photo

O policial Manish Kapooriya disse à AFP que as operações de resgate continuam enquanto os sobreviventes são encaminhados para o hospital.

Multidão cerca a ambulância que resgata vítimas do acidente em Indore, na Índia, nesta quinta-feira, 30 Foto: AP Photo

No Twitter, Ahmed Khabeer, editor de um site de notícias indiano, publicou um vídeo do momento do resgate. Cerca de 10 policiais isolaram a área e puxam cordas em direção ao poço para alcançar as pessoas, enquanto outros devotos estão apreensivos com o resgate. Outras imagens mostram policiais descendo o poço com escadas.

In a major accident in Indore's Mahadev Jhulelal Temple, more than 25 people fell into a stepwell. The incident happened on the occasion of Ram Navami as the temple witnessed rush. The roof of the stepwell reportedly collapsed which caused the accident.



pic.twitter.com/h5VzBxs5Pt — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) March 30, 2023

Nas imagens é possível ver também que o poço é cercado nas paredes por uma escada de concreto, a qual, segundo a imprensa local, é usada em rituais religiosos. Quando os devotos caíram subitamente, podem ter batido a cabeça ou outras partes do corpo, aumentando a gravidade dos ferimentos.

13 Dead After Falling Into Well As Indore Temple Floor Collapses https://t.co/wUwAfLwlRs pic.twitter.com/OVSna5mQC9 — NDTV (@ndtv) March 30, 2023

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, escreveu um tuíte informando que o trabalho de resgate e socorro está sendo liderado pelo Governo do Estado e disse estar extremamente triste pelo acidente. “As minhas orações estão com todos os afetados e as suas famílias”, publicou.

Extremely pained by the mishap in Indore. Spoke to CM @ChouhanShivraj Ji and took an update on the situation. The State Government is spearheading rescue and relief work at a quick pace. My prayers with all those affected and their families. — Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2023

Em toda a Índia os templos estão repletos de devotos por ocasião do Ram Navami, o aniversário da divindade hindu Lord Ram.