Primeiro aniversário de Charles III como rei tem passeio a cavalo inédito em 37 anos

O rei Charles III realizou neste sábado, 17, em Londres, o seu primeiro desfile de aniversário como soberano do Reino Unido, após ter sido coroado em maio deste ano. Para celebrar seu aniversário, o monarca desfilou a frente das tropas britânicas a cavalo.

O icônico desfile, já considerado uma tradição entre os britânicos, não acontecia desde 1986, quando a rainha Elizabeth II, que faleceu em setembro aos 96 anos, andou a cavalo pela última vez.

Organizado todos os anos no mês de junho, o desfile militar oficial em Londres marca o aniversário oficial do rei, que completará 75 anos no dia 14 de novembro. Posteriormente, é comum o monarca realizar uma outra celebração em particular.

Rei Charles III deixando o palácio de Buckingham em conjunto com as tropas britânicas neste sábado, 17. Foto: Alastair Grant/ AP

Charles III deixou o Palácio de Buckingham para participar do desfile sob um céu nublado por volta das 10h30 (06h30 no horário de Brasília), seguido por seu filho William, herdeiro do trono, seu irmão, o príncipe Edward e sua irmã, a princesa Anne. Assim como o soberano, todos participaram da celebração também a cavalo.

Outros membros da família real britânica também marcaram presença no desfile de aniversário, mas sem acompanhar o evento a cavalo. A rainha Camilla, a princesa Catherine e seus três filhos seguiram a comemoração em uma carruagem.

Rei Charles III ao lado da rainha Camilla em frente ao balcão do Palácio de Buckingham. Foto: Adrian Dennis/AFP

A tradição deste desfile, denominado “Trooping the colour”, remonta ao reinado de George II em 1748 que, apesar de ter nascido em 30 de outubro, preferiu aproveitar o bom tempo do início do verão para festejar o seu aniversário.

Rei Charles andando a cavalo ao lado das tropas britânicas. Foto: David Cliff/EFE

A cerimônia, que também é transmitida pela televisão, é considerada uma das mais tradicionais da Grã-Bretanha, atraindo uma multidão ao redor do Palácio de Buckingham todos os anos. Além do engajamento popular, o evento também movimenta o próprio exército nacional, com a participação de cerca de 1.400 militares, 400 músicos e 200 cavalos participaram da marcha, organizada na praça Horse Guards Parade, no centro da capital britânica.

Rei Charles III cavalgando de volta para o Palácio de Buckingham após o desfile de aniversário do rei. Foto: Henry Nicholls/AFP

A égua Juno liderou o desfile, seguida por outros três cavalos, Perseu, Atlas e Apolo, todos com nomes de figuras da mitologia grega. Os animais, que carregam tambores durante os desfiles, são os mais antigos do exército britânico, tendo o posto de major. /AFP