Charles III deve ser um rei mais político e afetuoso que Elizabeth II; leia o artigo

LONDRES — Que tipo de rei será Charles III? Em seu aguardado primeiro discurso, na sexta-feira, ele homenageou a mãe, a rainha Elizabeth II, e repetiu o juramento feito por ela de dedicar toda sua vida ao serviço público e ao Reino Unido.

Mas Charles tem opiniões, e as expressa. Com seus 73 anos, pode não conseguir mais ignorá-las. O herdeiro passou a vida inteira promovendo seus pontos de vista. Ele estabeleceu centros de estudo, fundações e trusts principescos para fazê-lo – para promover “soluções holísticas para os desafios que o mundo enfrenta hoje”.

Charles admitiu que, como rei, ele terá de expressar seus pontos de vista com menos abertura e frequência, mas seus biógrafos não acreditam que isso seja totalmente possível. Uma vez considerado maluco por seus críticos, porque confessou que fala com árvores, Charles tem o perfil certo para 2022.

Ele foi a estrela da cúpula climática COP-26 do ano passado em Glasgow. Quando as mudanças climáticas estão em pauta, ele acredita que o planeta está indo para o inferno enquanto os governos do mundo brincam de solucionar o problema.

Charles poderia ser um rei-guerreiro ecológico em um terno das tradicionais alfaiatarias de Savile Row. “Ele será um tipo diferente de monarca. Charles é um pensador profundo, romântico, sentimentalista”, disse Robert Hardman, biógrafo real, autor de Queen of Our Times.

A neutralidade política é muitas vezes entendida como essencial para a monarquia e sua sobrevivência nos tempos modernos. Mas na biografia de 2018 de Robert Jobson, King Charles: The Man, the Monarch, and the Future of Britain, o autor descreve uma pessoa que pode querer muito “liderar como monarca, não apenas seguir”.

A rainha? Ela era difícil de definir, honestamente. Todos nós podíamos ver que Elizabeth adorava cavalos e sapatos sóbrios, cachorros e bolsas, a Igreja da Inglaterra, caçar veados, dirigir seu Land Rovers, o príncipe Philip, tradição, dever e sua, muitas vezes cambaleante, às vezes disfuncional, família seguida de perto pela cobertura dos tabloides.

Mas o que ela realmente pensava sobre qualquer uma das principais questões de seu tempo, ao longo de um reinado de 70 anos? Apartheid? Feminismo? Brexit? A rainha acreditava fortemente que o monarca não deveria interferir na política. Assim, na maioria dos casos, os observadores reais tiveram de recorrer à interpretação de seus chás para adivinhar sua posição.

E, no entanto, os britânicos a adoravam. Mesmo muitas pessoas que não gostam da monarquia como instituição tinham uma quedinha pela rainha.

Pesquisadores dizem que muitos britânicos não amam Charles, embora também não o desgostem fortemente. Enquanto alguns ainda guardam rancor, muitos parecem ter dado a ele uma nova chance, mais de 25 anos depois, após seu papel em seu desastroso casamento com a princesa Diana, que terminou em tragédia. Ele era adúltero. Mas ele também estava profundamente apaixonado - por Camilla, descobriu-se depois. Agora, ela é a rainha-consorte.

Um rei afetuoso

Episódios da popular série The Crown o retratavam como um homem frio, cruel, desconfortável consigo mesmo. Mas para quem o conhece de perto, Charles é bastante caloroso pessoalmente.

“Sua equipe sempre diz que suas investiduras sempre demoram muito mais do que as da rainha, porque ela é muito boa em manter algumas palavras e um aperto de mão e então, pronto, pronto”, disse Hardman ao Washington Post. “Enquanto Charles é muito mais propenso a começar a conversar e dizer: “Oh, você é um criador de ovelhas. Que tipo de ovelha você cria?” É apenas uma abordagem diferente.”

Em público, ele pode ser estranho. Tonalmente desligado. Como quando ele se gabou de que seu carro esportivo Aston Martin, preocupado com o clima, funcionava com vinho e queijo.

Ele adotou algumas posições peculiares – e estranhamente específicas – ao longo dos anos, mas ele também tem grandes ideias sobre mudanças climáticas, praga urbana, agricultura orgânica e a natureza desumanizante da arquitetura moderna.

No documentário da BBC de 2018, Prince, Son And Heir: Charles At 70 (Príncipe, filho e herdeiro: Charles aos 70 anos, na tradução livre), o futuro rei é questionado sobre acusações de intromissão em assuntos públicos.

Ele responde: “Sério? Não me diga”. E explica: “Sempre me pergunto o que é intromissão, quer dizer, sempre achei que era motivador. Mas sempre fiquei intrigado, se é intromissão me preocupar com as cidades do interior como fiz há 40 anos e o que estava acontecendo ou não lá, as condições em que as pessoas viviam.”

Ele diz então: “Se isso é intromissão, estou muito orgulhoso disso”.

‘Não sou tão estúpido’

Citando Shakespeare, e como o jovem príncipe Hal cresceu para ser Henrique V, ele diz aos documentaristas: “Eu não serei capaz de fazer as mesmas coisas que fiz, sabe, como herdeiro, então é claro que você opera dentro os parâmetros constitucionais”.

Questionado sobre os temores de que seu envolvimento continue da mesma maneira, Charles disse: “Não, não vai. Eu não sou tão estúpido, eu percebo que é um exercício separado, ser soberano.”

A entrevista em si é outro ponto de contraste com sua mãe. A rainha Elizabeth II nunca deu uma entrevista à imprensa em sua vida, embora tenha vivido em uma época em que a imprensa britânica reverenciava a monarca. Charles passou horas e horas com a BBC, apesar de ter enfrentado o burburinho da mídia e o pior dos piores tabloides na década de 90.

A rainha acreditava, devotamente, em Jesus Cristo como senhor e salvador. Ela era uma figura religiosa, como “Defensora da Fé e Governadora Suprema da Igreja da Inglaterra”. Suas mensagens de Natal muitas vezes incluíam uma menção a Jesus.

Charles é mais espiritual do que devoto. Ele acredita que nós caímos da graça, de um estado edênico mais tradicional, natural, por sucumbir, demais, ao pensamento mecanicista, tecnológico e modernista.

Em seu livro de 2010 Harmony, uma exposição de 336 páginas de sua filosofia principesca, Charles denuncia como a Era da Conveniência produziu a Era da Desconexão.

Deus, para Charles, pode ser entendido no padrão matemático repetitivo das pétalas de uma flor.

Caridade e causas sustentáveis

A rainha teve suas muitas instituições de caridade, e Charles também. Mas ele foi muito mais longe ao usar a sua para expressar uma visão de mundo.

Como duque da Cornualha e superintendente do Ducado da Cornualha, ele era responsável por 129.600 acres de terra em 20 condados no sudoeste da Inglaterra, focado em “sustentabilidade”, uma de suas palavras favoritas – e nenhuma sobre a qual a rainha recorresse tanto.

Para promover suas ideias sobre arquitetura tradicional no que ele chama de “escala humana”, Charles criou – completamente do zero – uma comunidade experimental planejada para 6 mil moradores e 180 empresas, chamada Poundbury, com prédios baixos, jardins na frente, uso de carros reduzido, projetado sobre o “novo urbanismo” que o rei chamou de sua “visão para o Reino Unido”.

O Prince’s Trust também, ao longo de quatro décadas, ajudou 1 milhão de jovens em Brian e em toda a Commonwealth, com cursos gratuitos, bolsas e oportunidades de orientação.

Charles tem fundações e doadores – e isso causou alguns escândalos menores, como relatos de doações em dinheiro de um ex-primeiro-ministro do Catar que foram entregues em uma mala e uma sacola de compras. A Charity Commission se recusou a investigar. Charles disse que todas as doações foram legalmente declaradas e contabilizadas.

Uma monarquia mais simples

Charles disse que voltará a morar no Palácio de Buckingham, no centro de Londres, um edifício que sua mãe abandonou principalmente desde a pandemia. Mas o novo rei também diz que quer enxugar a monarquia, colocá-la dentro dos fundamentos do século 21.

Uma das dores de cabeça finais da rainha foi o que fazer com o príncipe Andrew, que foi em grande parte banido da vida pública, desde seu acordo em um processo movido por uma mulher que diz ter sido traficada para ele por criminosos sexuais condenados Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.

Charles parece ter concordado com sua mãe.

O que o rei Charles fará com seu filho, o príncipe Harry, continua sendo uma questão em aberto. Ele tentará trazer Harry e sua mulher, Meghan, de volta ao rebanho real depois que eles deixaram seus deveres reais, mudaram-se para a Califórnia e relataram suas queixas à apresentadora americana Oprah Winfrey? Ou os manterá distantes? Alguns sinais de sua intenção podem surgir nos próximos dias.

Já houve, no primeiro dia, sinais de mudança. Na sexta-feira, o novo rei cumprimentou os enlutados no Palácio de Buckingham e estendeu a mão para cumprimentar um por um, até que uma mulher se inclinou para dar um beijo - antes, ninguém deveria tocar na rainha.