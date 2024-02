LONDRES - Em um comentário realizado no seu primeiro compromisso público desde a divulgação do diagnóstico do Rei Charles III, a rainha consorte do Reino Unido, Camilla, disse que o monarca estava indo extremamente bem dadas as circunstâncias.

Segundo ela, o rei, que passou por seu primeiro tratamento mais cedo nesta semana, ficou muito tocado por todas as mensagens de apoio que tem recebido do público.

O monarca de 75 anos tem passado seu tempo em Sandringham, em Norfolk, após seu diagnóstico, que foi anunciado pelo Palácio de Buckingham na segunda-feira, 5, à noite. O tipo de câncer não foi divulgado.

A rainha consorte Camilla entrega seu guarda-chuva a um assistente ao chegar para participar de uma Noite Musical na Catedral de Salisbury, Salisbury, Inglaterra, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, para celebrar o trabalho de instituições de caridade locais. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

A Rainha deixou Charles em Sandringham para cumprir seu compromisso real na Catedral de Salisbury. Entre as primeiras pessoas que ela conheceu estavam membros da equipe médica do Serviço Aéreo de Ambulância de Wiltshire nesta quinta-feira, 8. No evento, Ben Abbott,um paramédico de cuidados críticos, disse: "Espero que Sua Majestade esteja bem, senhora, estamos todos muito tristes ao saber da notícia".

A rainha respondeu: “Bem, ele está indo extremamente bem dadas as circunstâncias, ele está muito tocado por todas as cartas e mensagens que o público tem enviado de todos os lugares - isso é muito reconfortante”.

O rei adiou todos os deveres públicos, mas está continuando com o trabalho nos bastidores em suas caixas vermelhas de documentos de Estado.

Seu filho William, o príncipe de Gales e herdeiro do trono, pode assumir o lugar do pai em um evento, mas nenhum compromisso está agendado no momento.

Na quarta-feira, 7, o governo britânico tomou a medida incomum de confirmar que Rishi Sunak telefonaria para o rei após um acordo com o palácio para divulgar a informação.

O Rei Charles III da Grã-Bretanha em 7 de novembro de 2023. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

O porta-voz oficial do primeiro-ministro disse: “Em geral, não comentamos e não vamos entrar no hábito de comentar as conversas do PM (primeiro-ministro) com o rei. Mas concordamos com o palácio neste caso específico em confirmar que eles estarão conversando por telefone mais tarde”.

Inicialmente, especulou-se que a audiência semanal formal entre chefe de estado e primeiro-ministro, normalmente realizada pessoalmente e parte dos deveres constitucionais essenciais do monarca, seria realizada por telefone.

No entanto, uma fonte do palácio esclareceu que seria uma ligação pessoal para o primeiro-ministro desejar a Charles bem e uma recuperação rápida, em vez de uma audiência.

Nenhuma audiência havia sido agendada para as próximas duas semanas, em parte seguindo o padrão estabelecido pela falecida rainha Elizabeth II para esta época do ano, e também para permitir que o rei se recuperasse de seu procedimento de aumento benigno da próstata.