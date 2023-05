Charles III finalmente é coroado rei. Mas algum dia será a estrela da família real? Leia a análise

THE NEW YORK TIMES - É sempre um desafio introduzir uma grande mudança de elenco em uma série de longa duração. Na manhã de sábado, em um episódio especial com elementos misturados de “The Crown” e “Succession”, o rei Charles III finalmente se tornou a figura central da família real – mesmo que apenas por um dia.

A coroação de um governante britânico é, obviamente, um ritual político e uma cerimônia religiosa. Mas também é, como estabeleceu a coroação da rainha Elizabeth II em 1953, um programa de TV. É uma afirmação anacrônica do direito divino reformulada para reconhecer que, na era eletrônica, até os governantes hereditários precisam discutir sua relevância.

A coroação de Charles foi um espetáculo colorido, exibindo a glória pavoneada da tradição britânica e os sinos e assobios da TV do século XXI. O Reino Unido trouxe suas melhores roupas, suas melhores relíquias, sua melhor chuva. As redes de TV captaram todo o esplendor que puderam capturar; havia até gráficos elaborados oferecendo um raio-X da Abadia de Westminster. O termo “conto de fadas” foi empregado centenas de vezes.

Mas os contos de fadas têm mensagens. Este tinha muitos: transmitir continuidade ao mesmo tempo em que denominava a monarquia como moderna, reformular as narrativas em torno da família real e apresentar Charles não apenas como líder, mas como um farol para a monarquia.

Eis aí uma tarefa difícil. Charles nunca foi a estrela de sua própria vida. Ele é rei há meses; ele é uma figura internacional há décadas. Mas grande parte de sua história foi de sua mãe, de suas esposas, de seus filhos.

Por quase toda a era da televisão, sua mãe foi a representação visual da realeza. O casamento de Charles foi um dos maiores eventos da TV do século 20, mas ele só ficou em primeiro lugar em “Charles e Diana” em virtude do nascimento e, talvez, do alfabeto. Agora, em certo sentido, ele é uma figura secundária ou terciária em uma novela em andamento dominada por outros personagens, incluindo seu irmão caído em desgraça e seu filho e nora afastados.

Sábado, ele estava no centro do mundo. E em meio a um dia de celebração cuidadosamente encenada, ele parecia sombrio, quase oprimido por isso. Cada peça real apresentada a ele durante sua coroação - orbe, espada, vestes sobre vestes - parecia adicionar uma carga psíquica. A rainha Camilla, sorrindo ironicamente o tempo todo, parecia estar se divertindo mais.

O rei Charles III e a rainha consorte Camilla iniciaram sua jornada na 'Procissão do Rei', fazendo o trajeto de dois quilômetros do Palácio de Buckingham à Abadia de Westminster. Foto: Oli SCARFF / AFP





Talvez o elemento mais peculiar da cerimônia tenha ocorrido quando Charles foi ritualmente ungido atrás de uma tela de painéis ricamente bordados. A barreira destina-se a guardar um momento sagrado entre o monarca e Deus, mas também captura a estranheza da relação do rei com a celebridade: um ato teatralmente íntimo, encenado em privacidade diante de uma audiência de milhões.

Até mesmo sua partida em uma carruagem dourada e lustrosa parecia um símbolo dos desconfortos do esplendor. Na BBC, um painel discutiu os desafios e perigos de entrar em uma carruagem arrastando metros de tecido luxuoso (é preciso ter cuidado com os vincos, sabe?).

A TV americana, enquanto o público tomava café preto em uma manhã de sábado, tinha outras coisas em que se concentrar. Do lado de cá do Atlântico, a dois séculos e meio da Revolução, é mais fácil encarar tudo como uma festa à fantasia, já que a realeza era transportada pelas ruas como sobremesa elaboradamente preparada.

Durante a cerimônia de coroação, o rei Charles III coloca a mão sobre a Bíblia e faz o juramento Foto: Yui Mok, Pool via AP

As redes americanas ficaram especialmente agitadas com a presença solo do filho autor e influenciador de Charles, Harry, que levantou questões sobre a esposa ausente, Meghan, sua aposentadoria como membro da realeza e as acusações de racismo, brigas e rixas na família real. Mesmo quando a procissão real se preparava para marchar de volta ao Palácio de Buckingham, as câmeras da CNN estavam ocupadas caçando Harry nos bastidores.

A própria coroação foi conscientemente direcionada para apresentar a imagem de uma monarquia moderna e inclusiva, tentando se livrar de sua bagagem colonialista. Um coro gospel cantou aleluias junto com os hinos majestosos; figuras religiosas não-cristãs receberam papéis na cerimônia altamente protestante.

Momento da unção do rei Charles é protegido por telas. Essa é considerada a parte mais sagrada e mais misteriosa da cerimônia de coroação Foto: Jonathan Brady/Pool Photo via AP

Mas Harry, em seu traje civil, também foi um lembrete do cisma entre o tradicional e o moderno na família real que não pôde ser abafado pela pompa. Mesmo quando o novo rei apareceu na varanda do Palácio de Buckingham sob uma chuva torrencial para ver um sobrevoo atenuado pelo clima, grande parte da atenção da imprensa se concentrou na ausência de Harry.

Elizabeth foi capaz de sobreviver aos dramas familiares de seu tempo, em parte devido à popularidade que construiu por meio da mídia, começando com uma coroação televisionada globalmente que a apresentou como uma jovem assumindo um grande papel. Charles é famoso e tem uma imagem séria na mídia como um homem atento às questões de seu tempo. Mas ele não tem o memos carisma ou celebridade tempo e pode não ter tempo para construir também.

O rei Charles III é coroado com a Coroa de Santo Eduardo pelo Arcebispo de Canterbury, o reverendíssimo Justin Welby. Foto: Victoria Jones/Pool via REUTERS

Ele tem o título, no entanto, e a cerimônia colorida jogou com o apego emocional ao país e à história de seus súditos, pelo menos àqueles que apareceram e sintonizaram. Porque, afinal, se o rei não pode ser a estrela, parecia dizer a cerimônia, há sempre a coroa.

*James Poniewozik é crítico de televisão do The New York Times, e autor de “Audience of One: Donald Trump, Television and the Fracturing of America”.