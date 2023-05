A irritação do rei: Charles III reclama de atraso do filho durante coroação, diz leitura labial

O rei Charles III teria reclamado de atrasos durante a sua coroação, no sábado, 6, de acordo com a leitura labial feita por um leitor da Sky News. O monarca teria dito que “nunca podemos estar a tempo” e que “há sempre alguma coisa” no momento em que chegaram à Abadia de Westminster e precisaram esperar na carruagem real a chegada do príncipe William e da princesa Kate.

William e Kate, acompanhados da princesa Charlotte e do príncipe Louis, teriam sido forçados a se juntar à procissão do rei através da Abadia, em vez de entrar antes de Charles e esperá-los sentados em seus lugares, por causa do atraso. “Isso é negativo. Há sempre alguma coisa... Isso é chato”, disse Charles durante a preparação da coroação.

Príncipe William toca coroa do rei Charles III durante a cerimônia de coroação, no sábado, 6. Rei teria reclamado do atraso do filho Foto: Yui Mok/via AP

A episcopisa de Chelmsford, Guli Francis-Dehqani, disse no sábado que havia alguns imprevistos. “Havia uma ou duas coisas que não saíam estritamente do planejado”, disse ela. “Não vou constranger ninguém em particular.”

William e Kate deveriam chegar às 10h45, enquanto a chegada de Charles e Camilla estava marcada para as 10h53.

Outros episódios de irritação

Não é a primeira vez que Charles mostra uma irritação explosiva durante situações estressantes do seu reinado. Logo após a morte da rainha Elizabeth, o rei se chateou com uma caneta após ela vazar enquanto ele assinava um livro de visitas no Castelo de Hillsborough. “Eu não suporto essa maldita coisa”, disse Charles a assessores.

O episódio foi registrado em vídeo. Camilla, que recebeu a caneta em seguida, disse: “Está indo para todos os lugares”, antes de os dois enxugarem as mãos.