Chefe da ONU pede verba para palestinos e diz que Israel os força a ‘se mover como bolas de pinball’

O chefe das Nações Unidas apelou por financiamento na sexta-feira, 12, para a agência da ONU que ajuda refugiados palestinos em Gaza e em outras partes do Oriente Médio, acusando Israel de emitir ordens de desocupação que forçam os palestinos “a se mover como bolas de pinball humanas por uma paisagem de destruição e morte.”

O secretário-geral António Guterres disse em uma conferência de doadores que a agência, conhecida como UNRWA, enfrenta “um profundo déficit de financiamento.” O Comissário-Geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, disse no início da conferência que a agência só tinha fundos para operar até agosto. No final, ele disse aos repórteres que, embora o valor total das promessas não seja conhecido até a próxima semana, está confiante de que haverá dinheiro suficiente no orçamento anual de US$ 850 milhões para manter a agência funcionando até o final de setembro.

Guterres apelou por financiamento na sexta-feira, 12 de julho de 2024, para a agência da ONU que ajuda refugiados palestinos em Gaza e em outras partes do Oriente Médio Foto: Salvatore Di Nolfi/AP

PUBLICIDADE Os 30 mil funcionários da UNRWA fornecem educação, cuidados de saúde primários e outras atividades de desenvolvimento para cerca de 6 milhões de refugiados palestinos em Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Líbano e Síria. Nos próximos meses, Lazzarini disse que a UNRWA buscará recursos para manter suas operações até dezembro — e para apelos de emergência de US$ 1,2 bilhões para a guerra em Gaza e US$ 460 milhões para a crise na Síria, ambos com apenas 20% de financiamento. Sem o apoio financeiro à UNRWA, o secretário-geral Guterres disse que “os refugiados palestinos perderão uma linha de vida crítica e o último raio de esperança para um futuro melhor.” O chefe da ONU reservou suas palavras mais duras para a ofensiva militar contínua de Israel em Gaza, que afetou toda a população de refugiados palestinos.

“O nível extremo de combate e devastação é incompreensível e injustificável — e o nível de caos está afetando todos os palestinos em Gaza e todos aqueles que tentam desesperadamente levar ajuda a eles. “Quando pensamos que não poderia piorar em Gaza — de alguma forma, de maneira terrível, os civis estão sendo empurrados para círculos cada vez mais profundos do inferno”, disse o secretário-geral.

Guterres disse que as últimas ordens de evacuação de Israel na Cidade de Gaza vieram com mais sofrimento e sangue civis. Nada justifica os ataques de 7 de outubro do Hamas no sul de Israel, disse ele, e “nada justifica a punição coletiva do povo palestino.”

O ataque do Hamas matou cerca de 1.200 pessoas — a maioria civis — e levou ao sequestro de cerca de 250 pessoas. Desde então, as ofensivas terrestres e os bombardeios israelenses mataram mais de 38.300 pessoas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do território, que não distingue entre combatentes e civis em sua contagem. Guterres disse que a UNRWA não foi poupada: “195 funcionários da UNRWA foram mortos, o maior número de mortos de funcionários na história da ONU.”

Publicidade

Por anos, a UNRWA tem sido subfinanciada, mas este ano a situação ficou mais crítica após alegações israelenses de que 12 dos 13 mil trabalhadores da agência em Gaza participaram do ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a guerra em andamento em Gaza. A UNRWA imediatamente os suspendeu. Como resultado das alegações, 16 países interromperam o financiamento à UNRWA, totalizando cerca de US$ 450 milhões.

Lazzarini disse aos repórteres que 14 doadores retomaram oficialmente o financiamento e ele acredita que “muito em breve” um 15º país — o Reino Unido — retornará. O 16º país são os Estados Unidos, que era o maior doador da UNRWA. O Congresso dos EUA proibiu qualquer pagamento à agência até 25 de março de 2025.

Pouco antes da abertura da conferência, a Ministra das Relações Exteriores da Eslovênia, Tanja Fajon, anunciou que 118 países assinaram uma declaração de forte apoio à UNRWA, o que Lazzarini acolheu. Ele disse que os Estados Unidos estavam entre os signatários, embora não tenham participado da conferência. “Mas foi um sinal muito bom ... que indica que eles também estão fornecendo o necessário apoio político à agência”, disse Lazzarini./AP