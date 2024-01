O piloto espanhol Fernando Solans morreu na segunda-feira, 15, quando o avião com o qual ele combatia um incêndio na região de Maule, na parte central do Chile, se chocou com postes e caiu em uma rodovia.

De acordo com o diretor executivo da Corporação Nacional Florestal do Chile (Conaf), Christian Little, a vítima era “piloto-chefe na Espanha e tinha muita experiência”.

O piloto perdeu o controle da aeronave quando ela “colidiu com a fiação elétrica” enquanto despejava água para extinguir um incêndio florestal e caiu em uma rodovia perto da cidade de Talca.

O avião ainda se chocou com dois veículos, e quatro pessoas que estavam neles ficaram feridas. As autoridades locais abriram uma investigação para descobrir as causas exatas do acidente./EFE