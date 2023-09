China estuda adoção de lei que proíbe uso de roupas que ‘ferem os sentimentos’ de outras pessoas

A população da China está expressando preocupação sobre uma potencial mudança na legislação que permitira multas e até mesmo um breve tempo de cadeia para pessoas que usarem roupas que ofendem a sensibilidade do governo.

O Comitê Permanente da legislatura recentemente lançou um projeto de revisão de lei que considera a proibição de uma série de comportamentos, incluindo vestuário ou discurso, “prejudiciais ao espírito do povo chinês e que ferem os sentimentos do povo chinês”.

Os legisladores não especificaram exatamente o que poderia fazer com que pessoas fossem detidas por até 15 dias ou multadas em até 5 mil yuans (cerca de R$ 3,4 mil). Eles listaram a lei como uma das suas prioridades neste ano.

O projeto de lei destaca como o líder chinês Xi Jinping reprimiu as liberdades civis no país de cerca de 1,4 mil milhões de habitantes ao longo da sua década no poder, nomeadamente por meio do reforço da censura na internet. A polícia de Suzhou, uma cidade perto de Xangai, deteve uma mulher no ano passado por usar quimono em público.

A China tem uma rivalidade de longa data com Japão devido as suas ações durante a Segunda Guerra, uma disputa que recentemente tem sido exacerbada pela decisão de Tóquio de liberar no oceano águas residuais tratadas da usina nuclear de Fukushima.

Autoridades também reprimiram as pessoas que usavam camisas com arco-íris em shows e distribuíram bandeiras em um campus universitário que tinha o símbolo pró-LGBTQ+. O episódio da bandeira ocorreu na prestigiada Universidade de Tsinghua, que repreendeu oficialmente fortemente dois estudantes.

Muitos chineses tem expressado nas redes sociais do país sua preocupação de que as propostas de mudança na lei podem estar indo longe demais. Um usuário da Weibo com o nome de Nalan lang yueyueyue, perguntou como as autoridades saberiam quando os sentimentos da nação seriam feridos. “O espírito da nação chinesa não deveria ser forte e resiliente?” a pessoa questionou. “Por que pode ser facilmente danificado por uma fantasia?”

Du Zhaoyong, que se identifica como advogado no Weibo, disse em uma postagem que recebeu 8,8 mil curtidas que a lei “definitivamente traria enorme incerteza e abriria a porta da conveniência para punições arbitrárias e não autorizadas”. A postagem posteriormente desapareceu do Weibo.

A Bloomberg News não conseguiu entrar em contato com Du. O Congresso Nacional Popular não respondeu imediatamente a um pedido de comentário./Bloomberg.