China anuncia primeira morte por covid-19 em 6 meses

Publicidade

No momento em que mais medidas restritivas são impostas em Pequim e em todo o país para evitar novos surtos, a China anunciou neste domingo, 20, a sua primeira morte por covid-19 em quase meio ano. A morte de um homem de 87 anos em Pequim foi a primeira relatada pela Comissão Nacional de Saúde desde 26 de maio, elevando o número total de mortos para 5.227. O óbito anterior foi relatado em Xangai, que passou por uma grande surto de casos na primavera.

A China anunciou neste domingo 24.215 novos casos detectados nas últimas 24 horas, a grande maioria assintomática.

Leia também Coronavírus: Cidades do interior de SP voltam a recomendar uso de máscara em ambiente fechado

Embora o país tenha uma taxa geral de vacinação de mais de 92%, tendo recebido pelo menos uma dose, esse número é consideravelmente menor entre os idosos - particularmente naqueles com mais de 80 anos, com apenas 65% de imunizados.

A comissão, no entanto, não deu detalhes sobre a situação vacinal do último falecido.

Morador conversa com trabalhadores da saúde em um ponto que realiza teste de covid-19. Enquanto os casos aumentam, autoridades pedem para a população permanecer em casa. Foto: Mark R.Cristino/EFE/EPA

Essa vulnerabilidade é considerada uma das razões pelas quais a China manteve principalmente sua fronteiras fechadas e continua com sua rígida política ‘zero-covid’, que busca eliminar infecções por meio de bloqueios, quarentenas, rastreamento de casos e testes, apesar do impacto na vida normal, na economia e no aumento das demonstrações de raiva da população com as autoridades do país.

A China diz que sua abordagem dura valeu a pena em um número muito menor de casos e mortes do que em outros países, como os Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Com uma população de 1,4 bilhão, a China registrou oficialmente apenas 286.197 casos desde que o vírus foi detectado pela primeira vez na cidade de Wuhan, no centro da China no fim de 2019.

Isso se compara a 98,3 milhões de casos e 1 milhão de mortes nos EUA, com sua população de 331,9 milhões, desde que o vírus apareceu pela primeira vez, já em 2020.

Os números da China foram questionados, no entanto, com base na extensa reputação do Partido Comunista de manipular estatísticas, com a falta de exames minuciosos e um critério altamente subjetivo para determinar causas da morte.

Ao contrário de outros países, nas mortes de pacientes que apresentaram covid-19, os sintomas eram frequentemente atribuídos a condições subjacentes, como diabetes ou doenças cardíacas, obscurecendo o número real de mortes pelo vírus e quase certamente levando a uma subcontagem.

Os críticos apontaram especialmente para o surto deste ano em Xangai. A cidade de mais de 25 milhões relatou apenas cerca de 20 mortes pelo novo coronavírus, apesar do surto que durou mais de dois meses e infectou centenas de milhares de pessoas na terceira maior cidade do mundo.

A China também desafiou o conselho da Organização Mundial da Saúde (OMS) ao adotar uma estratégia de prevenção mais direcionada. Pequim resistiu aos apelos para cooperar totalmente com a investigação sobre a origem do vírus, rejeitando com raiva as sugestões que podem ter vazado de um laboratório de Wuhan, buscando transformar tal acusações contra os militares dos EUA.

Continua após a publicidade

Em resposta parcial, neste domingo, a cidade central de Zhengzhou disse que não exigirá mais um teste covid-19 negativo de bebês menores de 3 anos e outros grupos especiais que procuram cuidados de saúde.

Confrontos entre autoridades e habitantes cansados das restrições têm sido relatados em várias cidades, apesar dos rígidos controles sobre as informações.

Já o distrito de Huizhu, no sul centro de fabricação de Guangzhou, onde uma nova rodada de testes em massa foi ordenado, tem visto tais atritos envolvendo migrantes trabalhadores deixados para fora de suas casas, disse o governo local neste domingo.

Cada um desses casos traz promessas do partido - mais recentemente na semana passada - de que pessoas em quarentena ou que não podem apresentar resultados de teste negativos não seriam impedido de obter ajuda de emergência.

No entanto, o partido muitas vezes se viu incapaz de controlar os rígidos e, muitas vezes, medidas não autorizadas impostas por autoridades locais que temem perder seus empregos ou enfrentar processos judiciais se ocorrerem surtos em áreas sob sua jurisdição.

Quase três anos após o início da pandemia, enquanto o resto do mundo em grande parte tem sido aberto e o impacto na economia chinesa tem aumenta, Pequim manteve principalmente suas fronteiras fechadas e desencorajou as viagens mesmo dentro do país.

Na capital Pequim, os moradores foram instruídos a não viajar entre as cidades distritos e um grande número de restaurantes, lojas, shoppings, prédios de escritórios e blocos de apartamentos foi fechado ou isolado. Escolas locais e internacionais em distritos urbanos da cidade de 21 milhões de habitantes retomaram para as aulas online. /AP