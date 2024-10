Um menino japonês foi esfaqueado a caminho da escola na China em 18 de setembro. Essa é a data em que, quase um século antes, em 1931, o Japão invadiu a China.

PUBLICIDADE A criança, que tinha 10 anos, foi declarada morta na manhã seguinte. A polícia prendeu um homem de 44 anos no local que, segundo eles, confessou o ataque. Os líderes japoneses exigiram respostas. O governo chinês, chamando o ataque de “incidente isolado”, disse ao Japão para se acalmar e parar de “politizar” o assassinato. Alguns chineses acreditam que o menino foi vítima de um crescente sentimento antijaponês alimentado pelo governo da China com um nacionalismo virulento que é ensinado nas escolas e refletido online e na mídia estatal.

“Não desejamos crescer em uma terra de ódio”

Na noite em que o menino morreu, mais de 50 chineses compareceram a uma vigília à luz de velas em Tóquio e emitiram uma declaração: “O nacionalismo extremo de longa data e a educação antijaponesa na China enganaram a percepção de algumas pessoas sobre o Japão, permitindo ignorância e irregularidades. Estamos comprometidos em mudar essa situação preocupante.

.Então, uma semana após o assassinato, jovens ativistas, principalmente na China, mas também alguns fora do país, começaram uma campanha memorial. De acordo com o folclore chinês, as almas dos falecidos voltam para visitar suas famílias após sete dias antes de partirem para o céu.

“Como cidadãos chineses, não desejamos crescer em uma terra de ódio”, disseram os ativistas em uma declaração coassinada por mais de 200 pessoas.

Visitantes em shopping de Pequim, na China. Foto: Ng Han Guan/AP

“Se ficarmos em silêncio, seremos cúmplices”

Eu entrevistei muitos chineses que ficaram indignados com o que eles disseram ser uma doutrinação xenófoba crescente. Alguns estavam no Japão ou nos Estados Unidos, mas outros estavam na China, onde até mesmo o luto público em momentos como esses poderia ser visto como dissidência. Eles disseram que odiar os japoneses havia se tornado uma visão politicamente correta a ser mantida na China.

Publicidade

Eles se perguntaram: eles eram facilitadores do ódio se permanecessem em silêncio? O que poderiam fazer para evitar tragédias futuras? Eles decidiram que tinham que falar; a inação seria covardia.

Então eles depositaram flores no portão da escola do menino em Shenzhen, no sul da China. Eles realizaram pequenos serviços memoriais, alguns online e outros pessoalmente. Eles assinaram declarações com seus nomes reais e escreveram artigos e postagens nas redes sociais, mesmo sabendo que os censores e os grupos nacionalistas os atacariam.

“Alguns amigos nos disseram: ‘não escrevam, não falem, porque vocês serão atacados’”, escreveram dois professores de direito de Pequim nas redes sociais. “Mas aquela criança morreu. Se ficarmos em silêncio, todos seremos cúmplices.”

“Silêncio, evitar e fechar os olhos são todas formas de indulgência na violência e mostram desrespeito pelo falecido”, eles escreveram.

“Zero respeito por uma vida perdida”

PUBLICIDADE É difícil dizer quantos chineses se sentem assim. Mas eu acompanho o nacionalismo na China de perto há anos, por meio de entrevistas e estudando o que é dito online. A raiva que as pessoas sentem com a educação de ódio é mais palpável agora do que em qualquer outro momento desde que o líder da China, Xi Jinping, colocou o país em uma camisa de força ideológica feita de nacionalismo há mais de uma década. Mais de 200 pessoas assinaram as duas declarações com seus nomes reais, um ato desafiador porque as autoridades chinesas são reflexivamente opostas a tais ações organizadas. Uma mulher de 24 anos que assinou uma declaração me disse que foi convocada por dois agentes de segurança do Estado e interrogada por duas horas. Ela disse que eles lhe disseram que a declaração era “um ato deliberado organizado por forças anti-China, com a intenção de causar problemas e minar a estabilidade da sociedade chinesa”.

Publicidade

Os agentes não queriam falar sobre o menino, ela disse. Eles se importavam apenas com quem organizou a declaração e por que alguém a assinaria. “Eles mostraram zero respeito por uma vida que foi perdida”, ela disse.

Sentimentos nacionalistas alimentados

A atitude dos agentes não foi surpreendente. Conteúdo anti-japonês povoa todos os tipos de mídia na China. Um ex-embaixador japonês disse a um jornal japonês que havia pedido às autoridades chinesas que retirassem informações falsas online, sem resultado. Os vídeos com os quais ele estava preocupado retratavam escolas japonesas na China como campos de treinamento para futuros espiões ou mostravam dramas ficcionais de chineses comuns espancando japoneses.

Em alta Internacional EUA investigam vazamento de documentos sigilosos sobre plano de ataque israelense ao Irã A Terceira Guerra Mundial já está em andamento, e nem Kamala nem Trump perceberam Kuaishou, uma grande plataforma chinesa de vídeos curtos, puniu mais de 90 contas que, segundo a empresa, espalharam informações prejudiciais e incitaram o antagonismo China-Japão. Um ex-funcionário de outro site de vídeos curtos disse que o conteúdo anti-japonês era popular porque atraía tráfego e geralmente não era censurado pelo governo. Os chineses ouvem repetidamente que devem odiar japoneses, americanos, manifestantes pró-democracia de Hong Kong, taiwaneses pró-independência e quaisquer críticos do governo chinês. É a única coisa correta a fazer. Um trabalhador migrante me disse em uma entrevista no ano passado que seu filho de 11 anos ficou ofendido quando ele explicou as tensões entre China e Taiwan. Seu filho o acusou de não ser um bom chinês. Ele havia aprendido na escola que Taiwan era parte da China. Para ele, era a única resposta correta. Uma mulher chinesa que mora na Europa há anos me escreveu dizendo que não ousava falar sobre a morte do menino japonês com seu pai. “Estou com medo de ouvir meu pai dizer: ‘ele mereceu’. Se ele fizer isso, posso ter um colapso nervoso”, escreveu ela. “Mas isso parece quase inevitável se os sentimentos nacionalistas continuarem a ser alimentados.”

“Eles merecem”

Em junho, um chinês de meia-idade atacou uma mãe japonesa e seu filho com uma faca em um ponto de ônibus escolar na cidade oriental de Suzhou. Eles ficaram feridos enquanto a atendente do ônibus, uma mulher chinesa, morreu tentando parar o homem. Muitas pessoas aplaudiram o ataque nas redes sociais — “Eles merecem” e “Muito bem!” — enquanto chamava a mulher chinesa de “Traidora!”

Publicidade

O problema na China é o quão estritamente o governo controla a fala, disse Tomoko Ako, uma socióloga focada na China na Universidade de Tóquio.

“Um governo deve permitir muitos tipos de opiniões, incluindo aquelas críticas ao discurso de ódio”, disse ela. A professora Ako é igualmente crítica aos discursos online no Japão que fazem declarações abrangentes sobre o povo chinês.

Depois que um grande jornal japonês escreveu sobre a vigília à luz de velas em Tóquio, alguns japoneses deixaram comentários duros no Yahoo Japan. “Se você realmente quer lamentar, então denuncie o governo chinês e o Partido Comunista Chinês”, escreveu um comentarista. “Se você não pode fazer isso, é apenas um gesto.”

Esse é o dilema que os chineses de mentalidade independente enfrentam. Em casa, o poderoso Estado autoritário faz com que seus esforços para reprimir o nacionalismo extremo pareçam insignificantes. Um louva-a-deus tentando parar uma carruagem é a expressão chinesa adequada. Fora da China, grande parte do mundo tende a olhar para o país e seu povo com suspeita.

“Meu desejo é que tais tragédias nunca mais aconteçam”

No dia seguinte à morte do garoto japonês, uma carta que parecia ser de seu pai circulou na internet da China. Ele disse que ele e sua esposa, que é chinesa, sentiam que eles e seu filho pertenciam a ambos os países.

“Não odiaremos a China e, da mesma forma, não guardaremos ódio pelo Japão”, escreveu o pai. “Meu único desejo é que tais tragédias nunca mais aconteçam.”

Muitas pessoas compartilharam a carta nas redes sociais, quase como um protesto. Então ela desapareceu completamente, algo que somente o censor do alto governo poderia ter ordenado.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.