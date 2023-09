China: setenta crocodilos escapam de fazenda após inundações

A cidade de Maoming, no sul da China, pediu para os moradores ficarem longe de corpos d’água enquanto luta para localizar e capturar dezenas de crocodilos que fugiram de uma fazenda durante as enchentes do fim de semana. Foi confirmado que os crocodilos, incluindo 69 adultos e 6 bebês, estão desaparecidos.

Partes de Maoming, na província de Guangdong, foram submersas em até um metro de enchentes causadas por tufões consecutivos. As autoridades estão “tentando manter as coisas sob controle, mas o número de crocodilos que escaparam é um pouco demais”, afirmou o escritório distrital de gerenciamento de emergências, segundo o Dazhong Daily.

Os moradores do distrito de Maonan, no sul da cidade, uma importante base de aquicultura de água doce que abrigava a fazenda de crocodilos, foram orientados a permanecer atentos e evitar sair, especialmente em áreas de rios, lagos e reservatórios.

Vídeos postados no Douyin, a plataforma chinesa do TikTok, supostamente mostravam crocodilos em uma estrada inundada ao redor de um lago em Maoming. Um oficial do departamento de resposta a emergências da cidade, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a comentar antes um comunicado oficial é divulgado, dizendo que mais de uma dúzia de crocodilos fugitivos foram encontrados, mas “ainda pode haver mais de 50 por aí”.

Polícia, bombeiros e equipes de emergência com equipamento de sonar subaquático foram mobilizados para a busca, e várias equipes estão patrulhando em barcos a motor, mas “não temos certeza de onde eles estão”, disse o oficial, acrescentando que não houve relatos de vítimas até a manhã desta terça-feira, 12.

Maoming, onde animais fugiram, possui algumas das maiores fazendas de crocodilos do país, com fábricas de pele de crocodilo em cidades próximas e venda de carne. (foto ilustrativa). Foto: REUTERS/P. Ravikumar

As forças paramilitares receberam ordens para matar qualquer crocodilo que emergir da zona de águas profundas, informou o Southern Metropolis Daily, que também citou moradores que visitaram a fazenda dizendo que os menores crocodilos adultos pesam, pelo menos 100 kg.

Continua após a publicidade

Maoming e toda a província de Guangdong foram atingidas por dois tufões em duas semanas, com Saola e Haikui causando estragos em Taiwan e no sul da China. Deslizamentos de terra causados por chuvas extremas no domingo e na segunda-feira mataram pelo menos sete pessoas na região vizinha de Guangxi, informou a mídia estatal na terça-feira. As ruas de Hong Kong transformaram-se em rios na semana passada, quando um quarto de toda a precipitação prevista para um ano caiu em 24 horas.

Maoming possui algumas das maiores fazendas de crocodilos do país, com fábricas de pele de crocodilo em cidades próximas. A carne de crocodilo também é uma iguaria local. A criação e o comércio de crocodilos vivos são permitidos pela lei chinesa, e casos de répteis criados soltos não são incomuns no país.

Em 2013, crocodilos teriam escapado de uma fazenda na mesma cidade depois que o arame farpado ao redor da fazenda ficou enferrujado e frágil devido a inundações prolongadas. Dois meses depois, várias dezenas de crocodilos saíram da sua fazenda na cidade de Shantou após uma enchente. E em 2022, um agricultor em Yibin, no sudoeste da província de Sichuan, relatou que seis dos seus crocodilos de criação desapareceram, o que levou a cidade a emitir um alerta aos nadadores./Washington Post.