A China afirmou nesta quinta-feira, 10, que as partes envolvidas na guerra ucraniana não deveriam fazer “comentários irresponsáveis”, em referência à acusação do presidente Volodimir Zelenski (Ucrânia), que afirmou que Pequim tem consciência de que cidadãos chineses foram recrutados pela Rússia para combater no conflito.

Zelenski afirmou na quarta-feira que Kiev possui informações sobre 155 chineses enviados para apoiar a invasão russa, um dia após anunciar que o Exército ucraniano capturou dois soldados chineses na região leste de Donetsk.

Uma captura de vídeo, publicado na página oficial do Facebook do presidente ucraniano Volodymir Zelenski, mostra supostos passaportes chineses depois que Zelenski afirmou que dois cidadãos chineses haviam sido capturados pelas forças ucranianas na região de Donetsk Foto: Facebook account of Volodymyr Zelensky / AFP

PUBLICIDADE Questionado sobre a declaração de Zelenski, o Ministério das Relações Exteriores da China pediu às “partes relevantes” que “parem de fazer comentários irresponsáveis”. “Alertamos as partes relevantes que reconheçam o papel da China de maneira correta e clara”, disse o porta-voz diplomático Lin Jian em uma entrevista coletiva, sem citar a Ucrânia ou Zelenski diretamente. A China se apresenta como um ator neutro na guerra de três anos, apesar das críticas ocidentais de que sua proximidade com Moscou proporcionou apoio econômico e diplomático à Rússia.

Zelenski afirmou na quarta-feira que “a participação aberta de cidadãos chineses em operações de combate (...) é um passo deliberado para a expansão da guerra”. “Acredito que agora (a Rússia) está envolvendo a China nesta guerra”, disse.

Segundo Lin, a China “sempre exigiu que seus cidadãos (...) evitem envolver-se em conflitos armados de qualquer forma”. “A China não é criadora ou parte da crise ucraniana. Somos defensores incondicionais e promotores ativos de uma resolução pacífica”, afirmou.