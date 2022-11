China impõe restrições com aumento de casos da covid-19; economia já sente os efeitos das medidas

Publicidade

BEIJING - Todos os habitantes de um distrito de 1,8 milhão de pessoas em uma metrópole chinesa do sul de Guangzhou foram orientados a ficar em casa para testes de covid-19 neste sábado, 12, e uma grande cidade no sudoeste da China fechou escolas com outro aumento de infecções pelo coronavírus.

Em todo o país, um total de 11.773 infecções foram relatadas nas últimas 24 horas, incluindo 10.351 pessoas sem sintomas. Os números da China são baixos, mas o aumento registrado recentemente está desafiando a estratégia “zero covid”, que pretende isolar cada pessoa infectada.

A quarentena para viajantes que chegam à China deve ser reduzida ao mínimo de cinco dias a partir dos sete como parte das mudanças nos controles, conforme anunciado na sexta-feira, 11, para reduzir seus custos e interrupções. No entanto, o Partido Comunista disse que gostaria de ater-se à estratégia “zero covid”, mesmo que outros países facilitem as viagens e flexibilizem outras restrições.

Ao menos 3.775 infecções foram registradas em Guangzhou, uma cidade de 13 milhões de habitantes, incluindo 2.996 pessoas que não apresentaram sintomas, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde. Isso foi um aumento em relação ao total de sexta-feira de 3.030, incluindo 2.461 sem sintomas.

Com aumento de casos, pessoas fazem filas para realizar teste de covid-19. Foto: Alex Plavevski/EFE/EPA

As pessoas no distrito de Haizhu, em Guangzhou, foram instruídas a ir até o local mais próximo para a realização de testes, fora isso, devem ficar em casa, anunciou o governo distrital em sua conta de mídia social. Um membro de cada família foi autorizado a comprar alimentos.

Também neste sábado, as autoridades de saúde alertaram para a decisão de que modificar o controle de antivírus não significava que eles estavam terminando.

Sob as mudanças, alguns empresários e atletas estrangeiros, que visitam a China, teriam a permissão de se mover dentro de uma área confinada sem um período de quarentena.

As regras sobre quem deve ser incluído como contato de pessoas infectadas devem ser mais focadas, reduzindo o número de afetados.

“Isso não é relaxamento, mas é mais preciso e científico a prevenção e o tratamento”, disse o vice-diretor do NHC, Lei Haichao. Ele acrescenta que o objetivo é prevenir a epidemia e minimizar o impacto na economia

Economistas e especialistas em saúde pública dizem que Pequim pode começar a encerrar a estratégia “zero covid” em meados de 2023, mas precisa vacinar dezenas de milhões de idosos antes de acabar com o controle de visitantes estrangeiros na China.

Em todo o país, pessoas que desejam entrar em supermercados e outros prédios públicos são obrigadas a mostrar resultados negativos de um teste de vírus feito uma vez por dia. Isso permite que as autoridades detectem infecções em pessoas sem sintomas.

Guangzhou, que fica a 120 quilômetros ao norte de Hong Kong, fechou escolas e serviço de ônibus e metrô em grande parte da cidade, à medida que o número de casos aumentou ao longo do semana passada. Voos para a capital chinesa e outras grandes cidades foram cancelados.

No sudoeste, a cidade industrial de Chongqing fechou escolas em seu distrito de Beibei, que tem 840 mil pessoas. Moradores foram impedidos de sair de residências do distrito de Yubei, mas a cidade não deu indicação de quantos foram os afetados.

Há ainda frustração pública e reclamações de que algumas pessoas ficam sem acesso a alimentos ou remédios, o que tem se transformado em protestos e confrontos com oficiais de algumas áreas.

Testes em massa também estavam sendo realizados, neste sábado, em oito distritos com um total de 6,6 milhões de pessoas na cidade central de Zhengzhou.

O acesso a uma zona industrial da região que abriga a maior fábrica do iPhone foi suspenso na semana passada, após novos surtos. A Apple Inc avisou que entregas de seu novo modelo iPhone 14 seriam adiadas.

Apesar dos esforços para aliviar os danos à segunda maior economia do mundo, os analistas dizem que a atividade de negócios e consumidores está enfraquecendo.

Economistas reduziram a previsão de crescimento econômico anual da China para 3%, o que estaria entre os mais baixos em décadas.

O governo do presidente Xi Jinping se recusou a importar vacinas estrangeiras e desafiou os pedidos para liberar mais informações sobre a fonte do vírus que foi detectado pela primeira vez na cidade central de Wuhan no fim de 2019. / AP