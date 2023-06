China inicia perfuração de poço de mais de 10 mil metros de profundidade

A China começou nesta semana a perfuração de um poço com uma profundidade projetada em mais de 10 mil metros na bacia de Tarim, na região de Xinjiang, oeste do país. A operação representa um avanço significativo na exploração profunda da Terra por parte da China e possibilita a oportunidade de estudar as áreas abaixo da superfície do planeta, informou nesta quarta-feira, 30, a agência estatal de notícias Xinhua.

Situado no deserto de Taklamakán, o poço tem como objetivo alcançar uma profundidade de 11,1 mil metros. Durante o processo de perfuração, os equipamentos, incluindo brocas e tubos, atravessarão mais de 10 estratos continentais, ou camadas de rocha, atingindo o nível do sistema Cretácio, que apresenta rochas que datam de 145 milhões de anos.

O projeto de perfuração apresenta muitos desafios técnicos, tendo sido comparado com a façanha de “conduzir um caminhão sobre dois fios de aço finos”, segundo Sun Jinsheng, engenheiro da Academia Chinesa de Engenharia.

A bacia de Tarim, rica em recursos petrolíferos e gasosos, é conhecida por ser uma das áreas mais difíceis de explorar devido ao seu entorno terrestre hostil e às complexas condições subterrâneas. O projeto é marcado pelos esforços da China em melhorar sua capacidade de exploração do subsolo.

A expectativa é de que os resultados dessa perfuração tragam “informações valiosas” sobre a geologia e os recursos naturais da região, assim como avanços científicos na compreensão de fenômenos geológicos e a história da Terra.

Foto feita com drone mostra o projeto de perfuração do poço, que marcará uma exploração científica na região de Xinjiang Uygur Foto: EFE/EPA/XINHUA/Li Xiang

O projeto ainda pretende testar tecnologias de perfuração subterrânea profunda, de acordo com a China National Petroleum Corp, que está liderando o projeto, conforme informou o portal “Bloomberg”. A perfuração está prevista para levar 457 dias.

Atualmente, o poço terrestre mais fundo da Ásia é realizado pela petroleira estatal chinesa Sinopec, também na zona da bacia de Tarim, que alcança uma profundidade de 8.937,77 metros. O recorde global de profundidade na Terra é do poço Kola, no noroeste da Rússia, que quando terminou a sua perfuração, em 1992, atingiu 12.262 metros./EFE