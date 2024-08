Uma mulher chinesa que alega ter se sentido desprezada pelos funcionários de uma loja da grife Louis Vuitton em um shopping da cidade de Chongqing, no sudoeste da China, em junho deste ano, retornou ao estabelecimento dois meses depois do episódio para se vingar. A mulher compartilhou sua experiencia na rede social Xiaohongshu, conhecida como o Instagram da China. Segundo ela, os vendedores passaram duas horas contando 600 mil yuans (cerca de R$ 476 mil) em dinheiro antes de ela anunciar que estava desistindo da compra. As informações são do jornal South China Morning Post.

De acordo com o jornal chines, a mulher disse que foi até a loja da Louis Vuitton para comprar roupas e que os funcionários teriam se comportado de maneira indiferente com ela, supostamente ignorando seu pedido de água potável e mostrando apenas roupas de coleções antigas enquanto ela esperava ver as novidades. Na ocasião, eles também teriam revirado os olhos parecendo impacientes quando ela pediu que mostrassem alguns vestidos. A mulher alega que, após sair da loja, tentou registrar uma reclamação com a Louis Vuitton, mas que teria sido ignorada.

Loja da Louis Vuitton na China; mulher que alega ter sido desprezada por vendedores de um estabelecimento da grife voltou ao local para 'se vingar'. Foto: hanohiki - stock.adobe.com