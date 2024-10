China está construindo uma ‘nova muralha’, viola fronteiras e ameaça modo de vida de outros países

A cerca chinesa traça um sulco no Himalaia, com seu arame farpado e baluartes de concreto separando o Tibete do Nepal. Aqui, em um dos lugares mais isolados da terra, as câmeras de segurança da China vigiam ao lado de sentinelas armados em torres de guarda.

PUBLICIDADE No Planalto Tibetano, os chineses esculpiram uma mensagem de 183 metros de comprimento na encosta de uma montanha: “Viva longamente o Partido Comunista Chinês,” inscrita em caracteres que podem ser lidos do espaço. Justo do outro lado da fronteira, no distrito de Humla, do Nepal, os residentes argumentam que, em vários pontos desta distante fronteira, a China está avançando sobre o território nepalês.

Os nepaleses têm outras queixas também. Forças de segurança chinesas estão pressionando os nepaleses de etnia tibetana a não exibirem imagens do Dalai Lama, o líder espiritual tibetano exilado, em vilas nepalesas próximas à fronteira, eles dizem.

E com a recente proliferação de barreiras chinesas e outras defesas, um povo também foi dividido. A corrente de milhares de tibetanos que antes escapavam da repressão do governo chinês fugindo para o Nepal quase que inteiramente desapareceu.

Nepaleses reclamam que as violações da fronteira pela China ameaçam suas terras e seus costumes. Foto: OpenStreetMap, ESRI/Agnes Chang/The New York Times

No entanto, os líderes do Nepal se recusaram a reconhecer as marcas da China em seu país. Ideologicamente e economicamente ligados à China, sucessivos governos nepaleses ignoraram um relatório de investigação de 2021 que detalhava vários abusos na fronteira em Humla.

“Esta é a nova Grande Muralha da China,” disse Jeevan Bahadur Shahi, ex-chefe ministerial provincial da área. “Mas eles não querem que a gente a veja.”

Publicidade

A cerca chinesa ao longo da borda do distrito de Humla é apenas um segmento de uma rede de fortificações com milhares de quilômetros de extensão que o governo de Xi Jinping construiu para reforçar áreas remotas, controlar populações rebeldes e, em alguns casos, avançar para território que outras nações consideram seu.

A febre de construção de fortificações, acelerada durante a covid e apoiada por dezenas de novos assentamentos fronteiriços, está impondo o estado de segurança de Pequim a áreas distantes. Também está colocando uma pressão intensa sobre os vizinhos mais pobres e fracos da China.

Edifícios, linhas de energia e uma caminhonete estão espalhados sobre um trecho de rocha e terra, à sombra do pé de uma montanha.

Prédios chineses estão a apenas metros de distância de uma cerca fronteiriça dividindo o Tibete e o Nepal. Um menino segura uma cabra bebê enquanto ele e um homem à distância conduzem dezenas de cabras adultas através de um prado.

Sem estradas adequadas, leva três dias para pastores de cabra cobrirem os 11 quilômetros de Simikot, Nepal, até Humla. A China faz fronteira com 14 outros países por terra. Sua vasta fronteira, em terra e no mar, permaneceu largamente pacífica conforme a economia da China cresceu para se tornar a segunda maior do mundo. Mas em meio ao mandato de Xi, Pequim está redefinindo seus limites territoriais, levando a pequenos confrontos e conflitos diretos. “Sob Xi Jinping, a China redobrou os esforços para afirmar suas reivindicações territoriais em áreas disputadas ao longo de sua periferia,” disse Brian Hart, um pesquisador no Projeto Poder China, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington.

Publicidade

Vistas individualmente, cada ação ao longo das fronteiras da China — fortificando limites, contestando território e avançando em zonas disputadas — pode parecer apenas incremental. Mas o resultado agregado é surpreendente.

Próximo a suas extensas fronteiras marítimas a leste, em águas internacionalmente reconhecidas como das Filipinas, a China transformou um recife de coral em uma base militar.

Em alta Internacional Israel está vencendo o Hamas, o Hezbollah e o Irã. Mas qual é o objetivo final? Como Elon Musk está fazendo de tudo para eleger Donald Trump Na extremidade de sua fronteira terrestre oeste, o Exército de Libertação Popular avançou em território montanhoso disputado compartilhado com vizinhos do sul da Ásia. Duas dúzias de soldados da Índia e da China, ambas potências nucleares, morreram em combate corpo a corpo em alta altitude em 2020. Outro confronto fronteiriço dois anos depois feriu mais soldados. A expansão fronteiriça da China é uma razão maior pela qual o Departamento de Defesa dos EUA, em seu Relatório de Poder Militar da China de 2023, declarou que o país tem adotado “ações mais perigosas, coercitivas e provocativas na região do Indo-Pacífico.” A mudança na paisagem de segurança está atraindo a atenção de potências globais e levando a novas alianças. Nações pequenas com laços com a China, como o Nepal, são vulneráveis, mesmo enquanto minimizam ou negam disputas fronteiriças por medo de perder o favor econômico de Pequim. “Estados mais fracos como o Nepal enfrentam pressões imensas devido ao diferencial de poder esmagador com a China. Se a China não enfrentar custos por avançar sobre seus vizinhos mais fracos, Pequim será ainda mais encorajada a ameaçar países na região,” disse Hart.

Publicidade

A ministra das Relações Exteriores do Nepal, Arzu Rana Deuba, disse em uma entrevista ao The New York Times que ela não recebeu queixas sobre problemas na fronteira com o Tibete e que o foco do governo estava mais na fronteira sul com a Índia, onde mais nepaleses vivem.

“Não pensamos muito sobre olhar para a fronteira norte, pelo menos eu não pensei,” ela disse.

Um relatório secreto

A distância de Simikot, a capital do distrito de Humla, até a vila fronteiriça de Hilsa é de 48 quilômetros. Mas a viagem até a fronteira com o Tibete leva mais de 10 horas exaustivas por um terreno áspero e rochoso. Humla não está conectada à rede nacional de estradas do Nepal. Carros e maquinário pesado devem ser transportados por avião.

Passagens himalaias em Humla chegam a quase 5.000 metros. O mal de altitude pode se instalar rapidamente. Foi para este distrito, o mais pobre e menos desenvolvido do Nepal, que membros de uma missão de apuração de fatos — composta por oficiais do Ministério do Interior nepalês, agrimensores do governo e pessoal da polícia — viajou há três anos.

Armados com um mapa dos anos 1960, quando Nepal e China concordaram formalmente sobre sua fronteira, eles partiram para descobrir se a cartografia oficial divergia da realidade no terreno. Os membros da missão caminharam até pilares de fronteira remotos. Eles conversaram com pastores de iaques e monges budistas tibetanos.

Eventualmente, eles produziram seu relatório para o gabinete do Nepal. E então o relatório desapareceu. O público não pôde vê-lo. Mesmo funcionários de alto escalão e políticos tiveram o acesso negado, segundo várias pessoas envolvidas disseram.

O véu de segredo se estendeu ao mapa histórico que a missão trouxe consigo. Funcionários do departamento de levantamento topográfico disseram que foram advertidos que compartilhá-lo poderia ser uma violação de segurança — um aviso estranho para um mapa acessível em arquivos americanos.

Publicidade

Uma cópia do relatório obtida pelo Times mostra que a missão governamental documentou uma série de pequenas infrações de fronteira pela China.

Também permeando o relatório estão preocupações sobre as intenções geopolíticas mais grandiosas da China e receios de perturbar o poderoso vizinho do Nepal.

Uma nação de 30 milhões de pessoas, o Nepal é pequeno, sem saída para o mar e subdesenvolvido. Seu governo é liderado por um comunista, que este ano substituiu um ex-rebelde maoista como primeiro-ministro.

Em ideologia e em economia, o Nepal se inclina fortemente para a China, mesmo enquanto permanece na órbita da vizinha Índia.

O relatório diz que, em vários lugares em e ao redor de Hilsa, a China construiu fortificações e outra infraestrutura, incluindo câmeras de circuito fechado, que estão ou no Nepal ou em uma zona tampão entre os dois países onde a construção é proibida por acordo bilateral.

Pessoal de fronteira chinês assumiu um canal de irrigação nepalês alimentado pelo rio Karnali, disse o relatório, embora os chineses tenham recuado quando a missão nepalesa visitou a área.

Forças chinesas impediram ilegalmente tibetanos étnicos vivendo em áreas nepalesas perto da fronteira de deixarem seu gado pastar e participarem de atividades religiosas, disse o relatório. Tais restrições trazem uma ameaça extraterritorial à campanha de repressão de Xi no Tibete.

Publicidade

O relatório aconselhou que o Nepal e a China precisavam urgentemente abordar várias disputas de fronteira, mas um mecanismo bilateral para resolver problemas fronteiriços, que inclui inspeções conjuntas, está paralisado desde 2006.

N.P. Saud, ministro das Relações Exteriores do Nepal até março, disse em uma entrevista ao Times que “reuniões de fronteira são realizadas frequentemente.”

Mas um dos subordinados de Saud disse que nenhuma inspeção de fronteira ocorreu em mais de 17 anos. Questionado sobre isso, Saud corrigiu sua declaração.

“Posso compartilhar com você que a equipe de inspeção conjunta trabalhará em breve,” afirmou. “Não posso lhe dizer o tempo exato até que seja finalizado.”

Saud declarou que não sabia por que o relatório de Humla não havia sido tornado público.

“A fronteira de um país não é uma questão de sigilo”, afirmou

Saud disse que o Nepal não poderia fazer qualquer determinação sobre a validade do relatório até que as inspeções conjuntas sejam retomadas.

Publicidade

“Até confirmarmos o relatório, como podemos levantar a questão internacionalmente com outro país?”

Deuba, que substituiu Saud como ministra das Relações Exteriores, disse que não estava ciente do relatório ou da cerca chinesa na fronteira.

A Embaixada Chinesa em Katmandu não quis comentar o tema.

O governo chinês diz que é uma força pela paz na região. Em um artigo no People’s Daily, dirigido pelo partido, Pan Yue, o chefe da Comissão Nacional de Assuntos Étnicos, escreveu no ano passado que a China “nunca procurou conquistar ou se expandir territorialmente”./THE NEW YORK TIMES

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.