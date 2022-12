China precisa rever noção de ascensão após protestos; leia coluna de Lourival Sant’Anna

Xi Jinping não teve tempo de comemorar a conquista do terceiro mandato de 5 anos. A onda de protestos representa um desafio fundamental para o regime chinês. Não por uma capacidade física dos manifestantes de derrotar as forças de segurança. Mas pelas agudas contradições nas entranhas do sistema político, econômico e social que essa explosão de frustração escancara.

No início da pandemia, Xi declarou que ela representava “um teste para o sistema chinês”. O presidente estava certo. Em razão de vários escândalos no passado, muitos chineses não confiam nas vacinas do país. Na visão de Xi, importar vacinas mais eficazes do Ocidente, depois de a covid ter surgido na China, seria uma confissão da inferioridade do país – o contrário do que ele quer projetar.

A política de lockdowns e rastreamento de contatos com infectados teve enorme êxito, com números comparativamente muito baixos de casos e mortes. Segundo os dados oficiais, 5.233 chineses morreram de covid, de uma população de 1,4 bilhão. A confiança no confinamento levou as autoridades a descuidar da vacinação dos mais velhos, mantida em níveis baixíssimos, ainda mais considerando a baixa eficácia das vacinas chinesas.

Trabalhadores de saúde da China vestidos com roupas de proteção contra a covid-19, em imagem de Pequim, 2 de dezembro Foto: Thomas Peter/Reuters

Há quase três anos os chineses comuns vivem na insegurança. A qualquer momento, sua fonte de renda pode estancar. Basta, para isso, que um caso seja detectado no seu local de trabalho ou residência, confinando todos ao redor ao isolamento. A produção e o consumo caíram drasticamente. A previsão de crescimento de 3% este ano, baixa para o padrão chinês, é puxada por setores ligados ao mercado externo e esconde o drama interno do país.

A inovação na China está sofrendo duros choques, em parte autoinfligidos. Preocupado com o crescente poder econômico e acúmulo de informações sobre a população reunido pelas grandes empresas de tecnologia, o regime adotou, no ano passado, medidas regulatórias que reduziram decisivamente a capacidade das companhias de atrair capital nos mercados financeiros e as fatias de mercado que ocupavam.

Além disso, no dia 7 de outubro, entrou em vigor uma lei americana que proíbe o acesso da China a tecnologias patenteadas pelos Estados Unidos no segmento de semicondutores.

Publicidade

Isso inclui os programas de desenho de equipamentos que fabricam os chips, células nervosas de tudo o que envolve tecnologia. A medida representa um golpe no desenvolvimento tecnológico, industrial, militar e econômico do país.

A noção de ascensão inexorável da China precisa ser revista. Isso se reflete na desilusão nas classes média e alta do país.