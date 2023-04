China simula ataques contra alvos-chave no Estreito de Taiwan

A China simulou ataques de precisão conjuntos contra alvos-chave no Estreito de Taiwan neste domingo, 9. Conforme a TV estatal chinesa, dezenas de aviões foram mobilizados para “voar no espaço aéreo do alvo” durante os exercícios militares que começaram no último sábado.

Ainda segundo a CCTV, as forças terrestres chinesas realizaram exercícios de “ataques de precisão com vários alvos”.

Reação de Taiwan enquanto a China realiza exercícios militares ao redor da ilha. Foto: EFE /EPA /RITCHIE B. TONGO

“Estou um pouco preocupado, estaria mentindo se dissesse o contrário”, disse Donald Ho, de 73 anos, à AFP. “Se houver guerra, ambos os lados sofrerão muito”, acrescentou.

O Ministério da Defesa de Taiwan anunciou que detectou nove navios de guerra e 58 aeronaves militares ao redor da ilha neste segundo dia de manobras militares chinesas.

A pasta informou que caças e bombardeiros estavam entre as aeronaves detectadas em Taiwan às 12h (horário local) deste domingo.

O ministério disse estar monitorando os movimentos dos militares chineses por meio de “um sistema conjunto de vigilância e informação”./AFP

Continua após a publicidade