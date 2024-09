O tufão mais forte a atingir Xangai, na China, desde 1949 inundou ruas, cortou a energia de pelo menos 380 casas e deixou pelo menos uma pessoa ferida ao passar pelo centro financeiro nesta segunda-feira, 16. Mais de 414 mil pessoas foram deslocadas antes dos ventos fortes e das chuvas torrenciais. As escolas foram fechadas e as pessoas foram aconselhadas a permanecer em casa.

Um homem foi ferido por uma árvore caída na Ilha Chongming, em Xangai, de acordo com a mídia estatal. Ele foi levado ao hospital para tratamento. O tufão Bebinca atingiu a costa por volta das 7h30, horário local, no distrito comercial Pudong, com ventos de 151 km/h perto do centro.

Um homem com um guarda-chuva caminha por galhos de árvores caídos ao longo de uma rua após o tufão Bebinca em Xangai, China, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 Foto: Chinatopix Via AP

PUBLICIDADE Chuvas torrenciais inundaram as ruas do distrito, de acordo com imagens transmitidas pela mídia estatal. Em outras áreas de Xangai, árvores arrancadas e galhos caídos cobriram algumas ruas e calçadas. À medida que o tufão diminuiu, os socorristas limparam galhos e outros objetos arrastados pela tempestade. Mais de 60 mil socorristas e bombeiros estavam disponíveis. As autoridades disseram que os ventos arrancaram ou danificaram mais de 10 mil árvores. Pelo menos quatro casas foram danificadas e 53 hectares de terras agrícolas foram alagados.

Centenas de voos suspensos

O tufão enfraqueceu ao se mover para o interior, afetando partes das províncias de Jiangsu, Anhui e Zhejiang. Voos, balsas e serviços de trem foram suspensos na megacidade e nas províncias vizinhas, interrompendo viagens durante o Festival do Meio Outono de três dias da China.

Os aeroportos de Xangai cancelaram mais de 1.400 voos, enquanto em Hangzhou, cerca de 170 quilômetros a sudoeste de Xangai, as autoridades também cancelaram mais de 180 voos.

As autoridades meteorológicas esperam que Xangai e partes das províncias vizinhas recebam até 30 centímetros de chuva entre segunda e quarta-feira. Xangai, com 25 milhões de pessoas, raramente é atingida por tufões fortes, que geralmente atingem terra firme mais ao sul na China.

O tufão Yagi atingiu a ilha de Hainan, no sul da China, no início deste mês e causou devastação no Sudeste Asiático. Em Mianmar, Yagi causou pelo menos 74 mortes com dezenas de desaparecidos. Quatro mortes foram relatadas em Hainan, pelo menos 10 morreram na Tailândia e 20 nas Filipinas. O Vietnã relatou mais de 230 mortos no tufão e nas subsequentes inundações e deslizamentos de terra, com dezenas ainda desaparecidos./AP